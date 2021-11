Carlos Izquierdo: “Las mejores herramientas de digitalización están en el sector privado”

El mundo está sumido desde hace dos décadas en un proceso de digitalización sin precedentes que se ha acelerado en los últimos dos años, tras la llegada de la pandemia. Videollamadas, optimización de procesos, almacenamiento en la nube... estas y muchas otras herramientas han mejorado la vida de millones de personas y han facilitado el desarrollo de la economía. Y detrás de ellas se encuentran empresas que un día decidieron arriesgar por su producto. Para reconocer el trabajo de estos emprendedores, LA RAZÓN entregó el pasado 26 de octubre los V Premios Tecnología, en los que fueron galardonadas 26 empresas punteras españolas e internacionales.

El evento estuvo presidido por Carlos Izquierdo Torres, consejero de Administración Local y Digitalización de la Comunidad de Madrid y fue clausurado por Francisco Marhuenda, director de LA RAZÓN. También acudió al evento, celebrado en el Hotel Eurostars Madrid Tower, el consejero delegado de LA RAZÓN, Andrés Navarro, y la encargada de presentar la gala fue Angie Rigueiro, presentadora de A3 Noticias.

“Entregar estos premios es un auténtico honor. Lo que estamos haciendo entre todos no es solo construir una sociedad más tecnológica, sino también más justa y todo ello es posible gracias a la transformación digital”, arrancó Carlos Izquierdo.

Francisco Marhuenda, director de LA RAZÓN (i); Carlos Izquierdo, consejero de Administración Local y Digitalización de la CAM (c) y Andrés Navarro, consejero delegado del periódico (d). FOTO: la razo La Razón

Con la entrega de estos galardones, LA RAZÓN reconoció el valor y el trabajo del mundo empresarial, una palanca indispensable para avanzar en el desarrollo de nuevas y más seguras tecnologías. Entre los 26 premiados se encuentran pequeñas, medianas y grandes empresas fundadas en España y el extranjero. Algunas de ellas han ayudado en las últimas décadas a modernizar la administración pública y a levantar ciudades más modernas e inteligentes, mientras que otras han surgido en los últimos años para aprovechar la última tecnología desarrollada en universidades de prestigio internacional o en polos tecnológicos como Estados Unidos y Asia.

El político madrileño incidió en la importancia de que las administraciones y gobiernos nacionales y regionales apuesten por el desarrollo tecnológico y promocionen un ecosistema que apoye y favorezca la digitalización de la economía. “Apostar por la transformación digital es apostar por el crecimiento, por la competitividad y por el empleo”, dijo el consejero, al tiempo que pidió valor para acometer estos avances: “No tenemos que tener miedo a los cambios, ni a la revolución digital, que ya está aquí y está tan presente, porque si uno mira a la historia, uno ve que cada vez que ha habido una revolución la sociedad ha mejorado”.

Los premiados de la tarde y el resto de asistentes aprovecharon la ocasión para interactuar con compañeros del sector e incluso de sectores económicos radicalmente diferentes, de forma que la entrega de galardones sirvió como encuentro entre empresarios, ingenieros y expertos en tecnología y como lugar de intercambio de ideas. A los premios LA RAZÓN acudieron firmas relacionadas con la consultoría digital, el blockchain, el internet de las cosas, el almacenamiento en la nube, la movilidad urbana o con los videojuegos, entre otros. Y en el evento tuvieron la oportunidad de intercambiar ideas y conocer nuevas oportunidades de negocio.

El consejero destacó el papel de la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, en el desarrollo tecnológico de Madrid, una Comunidad que aspira a ser epicentro de la digitalización, en España y en el resto del continente. “En Madrid, sabemos que las mejores herramientas de la digitalización están en el sector privado, y por eso queremos contar con todas las empresas de la región, porque ahí está el verdadero talento”, aseguró Izquierdo. El político también agradeció a la presidenta regional su valor al apostar por Madrid como una comunidad líder en emprendimiento y aprovechamiento de la tecnología, camino que inició con la creación de la primera consejería en una comunidad autónoma especializada en digitalización. “Isabel Díaz Ayuso quiere que Madrid lleve la bandera de la digitalización y que seamos la CCAA que lidere los procesos de transformación. Y no solo que lo lideremos en España, pero también en Europa”, sentenció

Tras la presentación de los 26 galardones, Francisco Marhuenda cerró el acto con una reflexión sobre la importancia de tener ciudadanos que apuesten por la tecnología, a los que deben unirse los gobiernos para facilitarles el desarrollo de sus proyectos. “A las administraciones les podemos pedir muchas cosas: un marco legal que favorezca el desarrollo empresarial, una normativa laboral que sea útil... Pero al final, si no hay emprendedores que se quieran arriesgar, si no hay gente con imaginación que invente o que vea nuevas soluciones, no avanzaremos como sociedad”.

Estas fueron las empresas premiadas de los V Premios de Tecnología de LA RAZÓN:

PwC ESPAÑA: Premio Firma Líder En Consultoría De Ciberseguridad.

Fujitsu España: Premio liderazgo en soluciones de digitalización del puesto de trabajo.

We are marketing (Parte de Wam Global): Premio a mejor agencia de marketing digital 2021.

Escuela Madrileña de Decoración: premio de escuela líder en formación online. NH Hotel Group:

Premio a la innovación tecnológica por la plataforma Mobile Guest Service.

Solventa Graf: Premio a mejor proveedor de maquinaria de artes gráficas en España.

Nfon Iberia: Premio a la digitalización en comunicación cloud empresarial.

Meridiem games: Premio a caso de éxito empresarial en la industria del videojuego.

Invicta Electric: Premio liderazgo en soluciones de movilidad sostenible.

IMMUNE Technology Institute: Premio a la educación en tecnología e innovación.

Shamir Optical España: Premio a la innovación tecnológica en el sector óptico, gracias a la tecnología Metaform.

Entelgy: Premio en transformación digital segura.

Artal Smart Agriculture: Premio innovación biotecnológica en agricultura.

Gexbrok: Premio al modelo empresarial innovador por la Red Elite de Gexbrok.

Andsoft: Premio al liderazgo en soluciones de gestión global para transporte.

VMware: Premio al liderazgo en software de infraestructura hiperconvergente.

EIGP (Escuela Internacional de Gestión de Proyectos): Premio al liderazgo en formación en dirección y gestión de proyectos.

Grocasa Hipotecas: Premio al mejor modelo de negocio digital.

Jaggaer: Premio empresa líder en soluciones de gestión del aprovisionamiento.

8Belts: Premio mejor software para el aprendizaje de idiomas.

Assa Abloy/Yale: Premio a la mejor marca de soluciones inteligentes de cierre y seguridad, Yale parte de Assa Abloy, por Linus® Smart Lock.

Recreativos Franco: Premio a la innovación tecnológica en el sector del entretenimiento y ocio.

ANAI (Asociacion Nacional de Agentes Inmobiliarios): Premio CEO del año en sector inmobiliario para Vicenç Hernández, presidente de ANAI y CEO de Tecnotramit.

Auraquantic: Premio a la mejor plataforma low code. Sivsa: Premio a I+D+I en tecnología blockchain.

Des360 (Distribution Ecommerce Solution 360): Premio al mejor asesoramiento estratégico en proyectos digitales.