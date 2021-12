Estas son las alternativas europeas a servicios de Google, Microsoft y otras “big tech”

A estas alturas del siglo XXI es fácil tener la sensación de que no existe otro proveedor de correo que Gmail, mejor plataforma colaborativa que Teams o Slack, navegador GPS distinto al de Android Auto o Apple Maps, otro traductor que el de Google o más servicios de almacenamiento en la nube que los de Google, Microsoft y Apple. Por suerte, hay todo un mundo fuera de las “big tech” que ofrecen alternativas tan válidas como aquellas y con el aliciente, por su condición de empresas europeas, de cumplir de forma estricta los requisitos de la GDPR (General Data Protection Regulation o Ley General de Protección de Datos en España) y ahorrar a sus usuarios los disgustos habituales que otras compañías de mucha mayor envergadura protagonizan periódicamente.

Desde hace un mes, European Alternatives hace precisamente eso: recopilar alternativas de origen europeo a muchos de los servicios digitales de Internet que actualmente están copados por los nombres que todos tenemos en mente y otras empresas no tan grandes pero con origen fuera del continente. La web argumenta que utilizar servicios digitales europeos asegura una mejor protección de datos que las que ofrecen otras compañías internacionales, simplifica la facturación y el cumplimiento de la ley al operar bajo el mismo marco económico y legal y supone un apoyo a la empresa europea.

El proyecto European Alternatives ofrece, por ahora, 23 categorías de servicios digitales. Algunas pertenecen a sectores muy especializados, por lo que vamos a centrarnos en las que pueden ser de mayor interés al usuario medio de Internet.

Proveedores de correo que no son Gmail

Frente a la omnipresente Google, en Europa contamos con la suiza ProtonMail. Un nombre que no sonará demasiado al gran público pero que se ha forjado una sólida reputación desde 2013 por su fuerte enfoque en la privacidad del usuario. Sus servidores se ubican en Suiza y todos sus datos están encriptados, de forma que ProtonMail no puede acceder a la información privada de los usuarios.

Se ve que los alemanes tienen pasión por el correo electrónico, dado que de las restantes seis alternativas cinco corresponden a ese país: Tutanota, Posteo, WEB.DE, GMX y Mailbox.org. Bélgica se suma a la lista con Mailfence.

ProtonMail es un servicio de correo electrónico conocido por su privacidad. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de ProtonMail.

Motores de búsqueda que no son Google

Algunas de estas alternativas utilizan resultados de los buscadores más populares (Google y a enorme distancia, Bing) pero con un enfoque en la privacidad que los convierten en una opción más respetuosa con los datos de cada uno. Es el caso de Startpage (Países bajos) con Google y de Ecosia (Alemania) y Swisscows (Suiza) con Bing. El motor de búsqueda francés Qwant utiliza un índice propio mientras que el alemán metaGer es un metabuscador que combina resultados de búsqueda de varios proveedores.

El motor de búsqueda Startpage utiliza resultados de Google pero mantiene el enfoque en la privacidad del usuario. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Startpage.

“Apps” de navegación que no son Android Auto ni Apple Maps

Aquí las alternativas son francamente reducidas, pero tienen un nombre histórico aunque no lo parezca. HERE we go! se lanzó en 2013 como una versión renovada de Nokia Maps, la “app” de navegación de Nokia de cuando la empresa finlandesa aún se batía el cobre en el terreno de los “smartphones”. La cosa no terminó bien para Nokia pero su “app” continúa viva en manos de Here Technologies (Países Bajos) y ya con 35 años de experiencia a sus espaldas.

Nokia Maps continúa viva en la piel de HERE we go! FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de HERE we go!

Almacenamiento en la nube que no es el de siempre

De nuevo, las alternativas europeas son reducidas pero interesantes. Tanto Tresorit como pCloud son empresas suizas y como es habitual están enfocadas a la protección de datos y el cumplimiento de la GDPR. Mientras que Tresorit mantiene los datos protegidos con cifrado de extremo a extremo de forma que son inescrutables también para ellos, pCloud ofrece esta opción como un extra fuera de su plan básico. Este servicio digital cuenta con una “app” para Windows, MacOS, Linux, iOS y Android, además de una extensión para el navegador.

El servicio de almacenamiento en la nube pCloud ofrece 10 GB de espacio en sus planes gratuitos. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de pCloud.

Traductor que no es Google Translate

DeepL es un traductor de origen alemán que flojea frente a Google Translate en el número de idiomas admitidos con 26 lenguas europeas frente a 108 de todo el mundo. Sin embargo, este traductor creado en 2017 por el equipo de Linguee sale consistentemente mejor parado en las comparaciones entre ambos servicios gracias al enfoque de redes neuronales construidas sobre la base de datos de Linguee, el veterano diccionario “online” gratuito.

DeepL es el excelente traductor construido a partir de la base de datos de Linguee. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de DeepL.

Plataformas colaborativas que no son Teams

Estonia y Francia son los países que ofrecen alternativas a la plataforma de Microsoft. El primero con Fleep, un servicio que requiere la integración con una herramienta externa para ofrecer llamadas de vídeo y audio pero que cuenta con “app” para iOS, Android, Windows, macOS y Linux. Atolia, por su parte, no requiere otras herramientas para las llamadas y ofrece funciones como calendarios compartidos y gestión de proyectos.