WhatsApp permitirá crear “comunidades” con hasta 10 grupos de chat en cada una

WhatsApp está trabajando en una nueva característica de la aplicación que facilitará una mejor gestión de los grupos por parte de los administradores. “Communities” o Comunidades es el nombre de esta función, actualmente en desarrollo, que permite enlazar hasta diez grupos de chat dentro de una misma comunidad, según informa Wabetainfo.

Cuando un usuario cree una nueva comunidad deberá establecer un nombre y una descripción de la misma antes de invitar a otros grupos a unirse. Los nuevos usuarios podrán ser añadidos manualmente o haciendo uso de una invitación a la comunidad que el administrador comparta de forma privada o pública.

Un ejemplo del funcionamiento de las comunidades de WhatsApp sería el de un curso académico en el que cada grupo dentro de la misma corresponde a una asignatura o clase diferente.

En una comunidad, el contenido de todos los grupos estará visible para todos los miembros de la misma, independientemente del chat particular en el que estén incluidos. Sin embargo, no será posible acceder a lo publicado por grupos que ya no pertenezcan a la comunidad dado que ese contenido dejará de estar visible en la misma. De la misma forma, abandonar una comunidad supondrá perder el acceso a lo publicado en la misma por otros grupos cuando se formaba parte de ella.

WhatsApp incluye en cada comunidad un grupo de creación automática llamado “Announcements” o Anuncios donde el o los administradores podrán escribir mensajes que se envíen automáticamente a todos los grupos integrantes de la comunidad. Wabetainfo explica que, al menos inicialmente, la publicación de mensajes por parte de los integrantes de los grupos estará limitada al grupo del que ya se forma parte.

Una diferencia visual entre los grupos y las comunidades será el estilo de los iconos, cuadrados y con bordes redondeados en el último caso.

Wabetainfo ha identificado pistas de la nueva característica tanto en la versión beta de la “app” para Android como en la de iOs, pero se desconoce en que momento estará disponible para su testeo.