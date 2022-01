Cómo bloquear contactos en WhatsApp sin que se den cuenta

La opción de bloquear contactos en WhatsApp a veces puede ser problemática. El contacto al que bloqueas se dará cuenta inmediatamente al entrar en el chat de vuestras conversaciones. Ya no podrá ver tu imagen de perfil ni tus estados, no le aparecerá cuando estás conectado o desconectado y, por supuesto, no verá nunca el segundo “check” en los que envía porque tú no los recibirás.

Cancelar a alguien en WhatsApp puede ser satisfactorio, pero también inconveniente si por cualquier motivo no te interesa que descubra las ganas que tienes de saber de él. En estos casos, la función de bloqueo de WhatsApp no es lo más recomendable pero hay una forma con la que no volverás a ver el chat ni los nuevos mensajes de un determinado contacto y sin que el afectado note cambio alguno. Debes seguir los siguientes pasos:

1. Entra en WhastApp.

2. Selecciona el chat del contacto que quieres perder de vista.

3. Pulsa en el icono de Menú, los tres puntitos en la esquina superior derecha.

4. En el menú que se despliega, selecciona Silenciar notificaciones.

5. En el menú que se superpone al chat, selecciona Siempre.

Alternativamente, puedes realizar la misma acción desde el perfil del contacto. La opción de Silenciar notificaciones se encuentra debajo de la galería de archivos e imágenes.

De esta manera, WhatsApp ya no te dará ningún aviso cuando lleguen nuevos mensajes de ese contacto. Pero todavía lo tienes visible en la aplicación y lo encontrarás en la pestaña de chats cada vez que la uses. Así que debes completar el procedimiento con estos pasos:

6. Entra en la pestaña de chats de WhatsApp.

7. Mantén pulsado durante unos segundos el chat del contacto elegido. Este quedará seleccionado y aparecerá en la parte superior de la pantalla un nuevo menú con varias opciones.

8. Selecciona el icono de Archivar, que es el cuadrado con la flecha hacia abajo.

A partir de ese momento, ese contacto ha dejado de existir para ti. No lo verás en tu listado de chats ni recibirás nuevas notificaciones. Sí en algún momento quieres recuperarlo o solo curiosear, no tienes más que pulsar en “Archivados”, en la parte superior de la pestaña de chats, para acceder de nuevo a la conversación.