Sony continúa negociando las tecnologías de seguimiento ocular para PS VR2

A pesar de haberse anunciado e incluso revelado oficialmente varios detalles y características técnicas de PlayStation VR2, por ejemplo, que el dispositivo rastreará el movimiento ocular de sus usuarios, la compañía japonesa aún no ha definido completamente las tecnologías presentes en el nuevo “hardware” de Realidad Virtual. Algo que tiene cierta lógica si tenemos en cuenta que, en un comunicado, Tobii AB, líder en el campo del seguimiento ocular, asegura que, a estas alturas, todavía se encuentran negociando con la compañía japonesa la licencia de sus tecnologías.

El lío de las licencias

Según aporta la tecnológica en una nota, actualmente su junta ejecutiva se encuentra “en negociaciones con Sony Interactive Entertainment para convertirse en el proveedor de tecnología para los nuevos cascos VR de SIE, PlayStation VR2″. La empresa no aporta mayores detalles sobre la negociación, limitándose a anticipar que no comentarán ningún aspecto sobre los términos financieros de la misma mientras las conversaciones se mantengan en curso.

Además de otorgar licencias de sus tecnologías a otras empresas, Tobii también vende sus propias cámaras con sensores infrarrojos personalizados que se utilizan para controlar el movimiento de aproximadamente 50 juegos, incluidos títulos como ‘Far Cry 6′, ‘Assassin’s Creed Valhalla’ y ‘Rise of the Tomb Raider’, entre otros.

Detalle de PlayStation VR2 Sense. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Sony.

PS VR2 promete llevar la Realidad Virtual a otro nivel

Presentado oficialmente por Sony a principios de enero de 2022 y sustentado con la distribución de algunas imágenes de los nuevos controladores PlayStation VR2 Sense, PlayStation VR2 tampoco ha revelado sus características ni aspecto final, que, según el fabricante, contará con pantallas OLED de alta resolución y conexión a la consola PlayStation 5 mediante un único cable.

Durante el pasado CES 2022, se preguntó a varios ejecutivos de la compañía si existe la intención de estrenar el dispositivo durante este año, pero en todos los casos se prefirió mantener en secreto una posible fecha de lanzamiento. Como muestra el comunicado de Tobii, la incertidumbre es un factor que parece estar estrechamente ligada a los procesos para licenciar las tecnologías que llegarán a la versión final del producto.

PlayStation VR se mantiene inactivo a la espera del relevo

La primera generación de PlayStation VR llegó a las tiendas en 2016, ofreciendo en aquel momento una de las opciones de configuración más asequibles y sencillas para cualquiera que quisiera experimentar la realidad virtual. Con la nueva versión del producto, Sony pretende expandir aún más la audiencia de esta tecnología, lo que incluye inversiones en videojuegos exclusivos como ‘Horizon: Call of the Mountain’.

Horizon Call of the Mountain - Teaser Trailer