Game Boy Micro, la consola que nunca debió llegar al mercado occidental

Históricamente ligado con Nintendo, Reggie Fils-Aimé, ex CEO de Nintendo of America, ha revelado más detalles de su experiencia durante el tiempo que se mantuvo al frente de la división americana de la compañía desde 2006 hasta 2019. En las páginas del libro “Disrupting the Game: From the Bronx to the Top of Nintendo”, el ejecutivo afirma que llevó Game Boy Advance Micro a las tiendas en 2005 contra su propia voluntad.

Según Fils-Aimé, la decisión provino de la división japonesa de Nintendo y prueba el tipo de “pensamiento aislado” que mantenía la compañía en aquel momento. “Trabajaba como vicepresidente de ventas y estaba planificando una campaña de Black Friday para agotar las existencias de Game Boy Advance a medida que el centro de nuestro interés cambiaba a Nintendo DS.” Fils-Aimé dice que la existencia del modelo Micro lo cogió completamente desprevenido, ya que la división norteamericana de Nintendo solo fue informada del proyecto cuando sus planes para la última gran promoción de GBA ya estaban en marcha. “Desde mi perspectiva, el concepto de Game Boy Micro fue algo que ni siquiera debería haber comenzado”, afirma el ejecutivo en su libro.

Crítica de GBA Micro

Con un peso de 40 gramos (80 con batería), pantalla de 2 pulgadas y un tamaño similar a una tarjeta de crédito, la portátil era compatible con todos los cartuchos de Game Boy Advance. A esto se añadía la posibilidad de cambio de carcasa, por aquel entonces con una amplia variedad de modelos disponibles.

La Game Boy Micro fue lanzada en 2005. FOTO: La Razón (Custom Credit)

“El hardware era excepcionalmente pequeño. No solo los controles eran difíciles de manejar para cualquier adulto de tamaño razonable, sino que la pantalla también era pequeña. Esto iba en contra de las tendencias de la electrónica de consumo de hacer pantallas más grandes” Reggie descubre que mantuvo conversaciones intensas con otros ejecutivos de Nintendo. Según él, la compañía nunca debió llevar GBA Micro a occidente, ya que supuso una distracción de su estrategia, en ese momento centrada en Nintendo DS.

El tamaño de la Game Boy Micro dificultaba el uso por unas manos adultas. FOTO: La Razón (Custom Credit)

“La lección: la dirección de la empresa necesitaba una comunicación constante sobre nuestras prioridades. Como presidente, mi solución fue instituir reuniones semanales con los líderes ejecutivos para revisar mis principales prioridades y nuestro progreso en cada una de ellas”, explica. Según parece, la decisión no fue bien recibida al principio, aunque más adelante esta sincronización de intereses repercutió en forma de grandes beneficios para el fabricante, permitiéndole definir sus planes y prioridades de manera más clara y objetiva.