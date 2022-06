Nintendo da la espalda a Gamescom 2022, la mayor feria europea del videojuego

En su regreso al formato presencial, entre el 24 y el 28 de agosto la ciudad alemana de Colonia acogerá de nuevo “Gamescom 2022″, la mayor feria del videojuego del mundo, que, en un giro de los acontecimientos, este año no contará con la presencia de Nintendo. En un comunicado enviado al medio germano Games Wirstschaff, un representante de la firma japonesa declara la determinación de la empresa en no participar este año: “Gamescom es un evento clave en el calendario”, comentan desde Nintendo of Europe. “Este año, sin embargo, después de una cuidadosa consideración, hemos decidido no participar en Colonia. En cambio, los jugadores podrán probar los juegos de Nintendo Switch en otros eventos en Alemania.”

La compañía japonesa asegura que valoran otros medios para interactuar con su público, por ejemplo, a través de caravanas “Airstreamer” con un sistema de rutas que llevan consolas y juegos a varias ciudades. También estarán presentes en el Festival de la Infancia y la Juventud de Stuttgart, que se celebra a finales de junio, sin embargo, ninguna de estas actividades será centro de ningún anuncio relevante.

Pequeños eventos regionales

Según el comunicado, parece que, en 2022, al menos en Alemania, la empresa apuesta por destacar su presencia en pequeños eventos regionales. Por el contrario, celebrada con carácter en la ciudad de Colonia, actualmente Gamescom es el evento abierto a jugadores más grande del mundo y supera las 500.000 visitas diarias en cada edición. Como ocurre con otros eventos del sector, la organización se ha visto obligada a cancelar la presencia de público durante los últimos años como consecuencia de la pandemia. Para compensar se formuló un programa de presentaciones virtuales (Gamescom Opening Night), pero el evento no ha logrado obtener la misma repercusión que la cita presencial.

Gamescom Opening Night Live

Con la esperanza de aumentar su influencia, la cita virtual se lleva a cabo, de nuevo, el 23 de agosto de este año bajo la promesa de varios anuncios, importantes novedades y actualizaciones de estado de los principales lanzamientos de 2022. Sin embargo, hasta ahora solo editoras como THQ Nordic y Koch Media han confirmado su presencia en la feria alemana, algo que comienza a generar dudas sobre el éxito del evento con público.