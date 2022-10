Halloween: Google habilita un juego gratuito para celebrarlo

Google es reconocida por aprovecharse de fechas o eventos importantes para dar una vuelta de tuerca a su página y crear doodles diferentes. Así ha hecho homenaje a mujeres, al deporte español o a la ciencia. Y, aunque también ya lo había hecho en el pasado con Halloween, el de este año es mucho mejor: un juego interactivo, similar al comecocos, pero por equipos.

The Great Ghoul Duel 2, el nuevo juego de Google para Halloween. FOTO: Google

El juego se llama The Great Ghoul Duel 2 (El gran duelo de necrófagos 2) y es la secuela del que inauguró la saga de los juegos interactivos de Google. La mecánica del juego es muy sencilla. Primero hay que pulsar en el doodle, nos lleva a la página del juego y a un tutorial. Usando las flechas del teclado (o un botón virtual que aparece en la versión móvil), debemos movernos por la escena para capturar las “llamas espirituales” y llevarlas a nuestra guarida.

The Great Ghoul Duel 2 es como el comecocos (Pac-Man), pero por equipos. FOTO: Google

La dificultad añadida es que competimos contra otro equipo (uno verde y uno morado) que no solo buscan capturar las llamas, sino robarnos las propias. A lo largo de un minuto y medio los jugadores luchan unos contra otros para recoger la mayor cantidad posibles de estos fuegos. Quien lo consiga, será el ganador. Y el premio es desbloquear recompensas, por ejemplo sombreros fantasmagóricos, para vestir a nuestro personaje.

El objetivo es capturar las llamas espirituales y regresarlas a la guarida. FOTO: Google

Lo interesante de esta segunda versión es que, al entrar en el juego tenemos la opción de jugar con desconocidos o crear una partida propia con amigos. Para ello hay que pulsar en la etiqueta “Crear partida” y el sistema nos enviará un link para compartir. Si no llegamos al mínimo de 8 no hay problema: el juego cuenta con bots automáticos que equilibrarán la partida. El juego ya está disponible y no solo se puede disfrutar de él en Halloween sino “para siempre”, ya que quedará almacenado en el archivo de doodles.