El gadget del sábado: CORE-Z5, un móvil para exponerlo... a condiciones extremas

El fabricante francés Crosscall ha lanzado estas semanas su último smartphone, el CORE-Z5, un dispositivo 5G que responde a la creciente demanda de teléfonos rugerizados y con altas prestaciones. Es el dispositivo más avanzado de la casa (en especificaciones y en el conjunto de pruebas a las que fue sometido) y por ello Crosscall incluye una garantía nada habitual: cinco años. ¿Qué lo hace tan especial? Básicamente se trata de un trabajo artesano, al menos en términos tecnológicos, pero no para cualquiera.

Empecemos por lo menos bueno. No es un teléfono con una memoria extraordinaria: 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento (cuenta con la opción de micro SD que le permite llegar a 1 TB). La cámara trasera es de 48 MP, pero no hay que esperar ni una lenta Leica ni un procesador de imagen de alta gama. La frontal es de 8 MP. Su pantalla de 6,08 pulgadas y un brillo de 500 nits va justa en ciertos entornos. Es decir, no se trata de un móvil para lucir aparato y cargarlo con imágenes de altísima calidad. Pero es que esa no es su diana.

El Core-Z5 apunta a un público muy exigente y que va a someter al móvil a escenarios extremos. Cuenta con un procesador Qualcomm QCM6490 (un chipset promedio) y es compatible con las redes 5G. Es el primero de los teléfonos que es compatible con la banda 68 (700 MHz) que, dentro de la UE, es la usada principalmente por organismos estatales de seguridad. Cuenta con PMR (radio móvil privada) en banda ancha 4G y 5G, lo que permite acceder a redes privadas o públicas de forma totalmente segura.

También es pionero en cuanto a su capacidad para enlazar con el ordenador y poder trabajar desde este o viceversa gracias a una interfaz similar a la de un ordenador: barra de inicio, posibilidad de abrir varias ventanas, conexión con la pantalla. Y todo ello funciona muy bien. Obviamente no tiene la capacidad de un ordenador, pero para transferir información y hacer trabajos puntuales, es un gran beneficio.

La batería podría alcanzar un 10. Tiene una capacidad de 4.950 mAh que teniendo en cuenta su software específico, equivaldrían a unos 5.500 mAh gracias a la poca energía que consumen la mayoría de sus operaciones. Por ejemplo, puede soportar hasta 44 horas seguidas de conversación, cuenta con carga rápida (de rendimiento normal: 42 minutos para un 50%) y permite usar el dispositivo como batería externa gracias a un cable USB-C dual (que viene incluido). El 10 lo tendría si su ciclo de carga estuviera por encima de los 800 ciclos (el estándar en la industria, siendo sinceros) y si la carga rápida fuera algo mayor.

Teniendo en cuenta que su perfil de usuarios incluye a fuerzas de seguridad y operarios que trabajan en ambientes extremos, no solo cuenta con llamadas por línea telefónica o internet, también permite actuar como un walkie-talkie gracias a su configuración Push-to-Talk: cuatro botones configurables que permiten comunicarse con otros dispositivos Crosscall sin depender de lineas telefónicas. Pero Push-to-Talk no solo permite hacer llamadas, también compartir fotos, vídeos o geolocalizar a varias personas y de forma simultánea gracias a un GPS dual (trabaja con señales de dos fuentes diferentes, lo que le da una precisión de 3 metros, cuando el estándar es de 10). A ello le suma un altavoz que alcanza los 100 dB para usarlo en entornos con mucho ruido.

Pero en donde destaca de verdad este dispositivo es en su resistencia, al haber sido sometido a las pruebas más extremas hasta conseguir la normativa militar MIL-STD-810H. Esto significa que, por ejemplo, que puede funcionar a más de 12.000 metros de altura (3.000 metros por encima del Everest). Puede pasar de -35ºC a 71º C y seguir operativo. Soporta una capa de hielo de 13 mm durante 4 horas, puede ser sumergido durante 24 horas en combustible y obviamente es resistente al agua, tanto dulce com salina.

El Core-Z5 está disponible dolo en color negro y por €799,90.

Veredicto:

Con una garantía de cinco años y prestaciones que no tiene ningún otro móvil en el planeta, es un dispositivo que durará más que su microchip teniendo en cuenta el avance de la tecnología. Es el smartphone perfecto para quienes trabajen en condiciones extremas y que necesiten confiar en él en cualquier circunstancia.