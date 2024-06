Ace Attorney Investigations Collections reunirá lo mejor de la saga en un único volumen

‘Ace Attorney Investigations: Miles Edgeworth’ y ‘Ace Attorney Investigations 2: Prosecutor’s Gambit’ se unen en una colección muy esperada. Lanzados inicialmente para Nintendo DS, los exámenes de la escena del crimen y las reuniones de los testigos regresan con características nuevas. Además, por primera vez, ‘Prosecutor’s Gambit’ estará disponible en occidente tras haber estado únicamente a la venta en Japón. En el papel del prolífico fiscal Miles Edgeworth perseguirás la verdad a lo largo de intensas investigaciones, así que prepárate para enfrentarte a testigos, encontrar pruebas y usar el poder de la lógica para resolver misterios a partir del 6 de septiembre de 2024.

Suspense y sorpresas

La colección también presume de añadir más suspense y sorpresas de los dos títulos. En ‘Miles Edgeworth’, los jugadores controlarán a Edgeworth mientras pone a prueba su destreza en la investigación, decidido a revelar la verdad cueste lo que cueste. En ‘Ace Attorney Investigations 2: Prosecutor’s Gambit’, debes prepararte para un desafío aún mayor, ya que Edgeworth se enfrentará a nuevos enemigos y luchará por su derecho a mantenerse como fiscal. A lo largo de estos casos, también aprenderás a encontrar incoherencias en las declaraciones de los testigos, reunir pruebas pieza por pieza y a descubrir información mediante la mecánica de ajedrez lógico.

Ace Attorney Investigations Collections Capcom

El volumen también promete algunas características actualizadas, entre las que se incluye un aspecto de juego mejorado con efectos visuales en alta definición, creados por el diseñador de personajes original de la serie, animaciones de personajes más fluidas y expresiones más ricas con la opción de cambiar entre sprites nuevos y clásicos. En relación al historial, ahora no te perderás ni un detalle incriminatorio gracias a la posibilidad de revisar el historial de conversaciones para descubrir incoherencias y pistas que podrían haberse pasado por alto.

En el mismo sentido se habría actualizado la trama para mantener la historia fluyendo a la perfección y se introduce en un catálogo repleto de ilustraciones, animaciones de personajes, elogios y bandas sonoras, que incluye bocetos, arte promocional y los 106 temas musicales de fondo del juego. El modo galería incluye 23 temas orquestales, un tema completamente nuevo y cinco arreglados del original ‘Ace Attorney Investigations: Miles Edgeworth’.

Banda Sonora

También se podrá jugar a los títulos con sus bandas sonora originales o cambiar los temas arreglados, que podrás seleccionar en la opción “banda zonora” del menú de opciones. Los temas musicales arreglados de ‘Ace Attorney Investigations: Miles Edgeworth’ son los siguientes: [AAI Collection] Confrontation - Allegro 2009. [AAI Collection] Confrontation - Presto 2009. [AAI Collection] Miles Edgeworth - Objection! 2009. [AAI Collection] Pursuit - Chase Down the Truth. [AAI Collection] Pursuit - Chase Down the Truth (No Intro). También se aplica a los cinco temas arreglados de ‘Ace Attorney Investigations 2: Prosecutor's Gambit’ de la bonificación por la compra anticipada ‘In-Game Music (Arranged) - 5 Tracks Set’. La colección remasterizada estará disponible en Switch, PlayStation 4, Xbox One y PC.