¿Actualizar tu iPhone a iOS 18 o esperar? Razones para aguantar con iOS 17 hasta iOS 18.1.

Aunque los iPhone 16 no salen a la venta hasta este viernes, la nueva versión de su sistema operativo está disponible para instalarse en los modelos compatibles desde hoy día 16. Como cada nueva versión, iOS 18 trae una serie de novedades, entre las que destacan las mejoras en seguridad, que empujarán a muchos usuarios a actualizarse el primer día. Sin embargo, hay una serie de motivos que aconsejan no precipitarse y esperar a la siguiente actualización, que será la 18.1 y se lanzará aproximadamente un mes más tarde. Veamos cuáles son.

Los bugs de iOS

Cuando se lanza un software, es después de haberlo testeado y probado durante meses. Primero de forma interna y después a través de las betas públicas que, en este caso, han estado disponibles desde el mes de julio. Sin embargo, eso no asegura que el software esté libre de fallos, algo que es común en las primeras versiones. El motivo, o uno de ellos, es que los equipos de testers, por grandes que sean, y también las betas públicas, aunque tengan decenas de miles o cientos de miles de usuarios, no pueden replicar las interacciones diferentes que se van a dar con el software cuando es usado por millones y millones de personas una vez es lanzado. Es entonces cuando aparecen muchos bugs o fallos que hasta entonces habían pasado desapercibidos.

Un ejemplo de este tipo de situaciones lo tuvimos el año pasado, tras el lanzamiento de iOS 17, cuando muchos usuarios reportaron que los nuevos iPhone 15 Pro se sobrecalentaban por motivos desconocidos. Se especuló con que era un problema de hardware, Apple lo investigó y encontró que el responsable de ese malfuncionamiento era la app de Instagram. Una actualización de software del sistema operativo posterior lo solucionó. Pero con las primeras versiones de un software, y uno tan complejo como un sistema operativo, siempre es esperable que se produzcan bugs.

La duración de la batería

Una de las “tradiciones” de iOS es que su primera versión suponga un mayor consumo de batería del que tendrá más adelante, cuando esté más afinado. Esto se debe a que la prioridad de Apple con la primera versión es optimizar el funcionamiento y los bugs antes que la eficiencia energética, algo que se pule en versiones posteriores. Por tanto, si actualizas y encuentras que la batería dura menos, es normal, pero quizá no sea lo que quieres y te convenga.

Además, las actualizaciones de iOS también llevan a que el dispositivo deba realizar una gran cantidad de indexaciones internas que consumen mucha energía durante horas y días después de la instalación. La aplicación Fotos, por ejemplo, actualiza su base de datos de personas reconocidas, escanea imágenes en busca de nuevos objetos o escenas reconocibles, con fines de búsqueda, y busca duplicados.

El rendimiento del iPhone

En parte debido a la reindexación de datos en el iPhone mencionada, es probable que la primera versión de iOS 18 no ofrezca el rendimiento que el usuario espera del dispositivo. Esto se debe también a que las aplicaciones y juegos que realizan un uso intensivo del procesador deben ajustarse para que funcionen con el nuevo iOS, por lo que el stuttering -parones momentáneos mientras se juega- y los bugs o fallos son normales.

El Modo Juego es una nueva característica para iOS -apareció por primera vez en macOS Sonoma- que redirige los recursos para mejorar la velocidad de fotogramas y la latencia de Bluetooth, por lo que los juegos más exigentes pueden funcionar mejor que en iOS 17. Sin embargo, el Modo Juego también está todavía en versión beta y puede tener sus propios fallos.

Faltan características que no llegarán hasta iOS 18.1 y más tarde

Este aspecto afecta solamente a los usuarios de iPhone que no están en la Unión Europea, donde este año no se lanzará la IA de Apple. Apple Intelligence, que es la principal novedad de iOS 18, llegará parcialmente con la próxima versión y algunas de las funciones anunciadas no se desplegarán hasta finales de año o incluso 2025. Si ese es el principal aliciente para actualizarse, aún no es el momento.