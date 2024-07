Adiós a las llamadas SPAM para siempre con esta herramienta de Google

En la era digital actual, las llamadas de spam se han convertido en una molestia común para muchos de nosotros. Estas interrupciones no solo son irritantes, sino que también pueden serpeligrosas, ya que a menudo están diseñadas para engañar a los usuarios y recopilar información personal de manera fraudulenta. Afortunadamente, existen algunas estrategias que podemos implementar para librarnos, de una vez por todas, de estas molestas llamadas spam:

Estrategias contra las llamadas SPAM

Desde 2018, con la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, podemos protegernos con la Lista Robinson. Este registro incluye números de personas que no desean recibir llamadas comerciales. Las empresas deben verificar si nuestro número está en esta lista antes de llamarnos. Sin embargo, no siempre lo hacen, y algunas personas no se sienten cómodas ingresando sus datos personales en Internet. Por estas razones, es común seguir recibiendo estas molestas llamadas.

Evitar llamadas spam es muy difícil en España, puesto que las empresas fraudulentas utilizan cualquier técnica para estafar a los usuarios Dreamstime

Afortunadamente, hay otras medidas que podemos tomar para evitar el telemarketing o las llamadas spam, en general. Una opción es bloquear un número de teléfono. Cada vez que recibes una llamada comercial en tu dispositivo Android, puedes bloquear el número fácilmente desde el historial de llamadas, seleccionando el número y eligiendo “marcar como Spam”. En dispositivos iOS, el proceso es similar: ve a “Llamadas recientes”, busca el número de la empresa de telemarketing y selecciona “bloquear este contacto”.

Otra medida es bloquear todas las llamadas de números desconocidos. Antes de optar por esta opción, debes saber que podrías perderte alguna llamada importante, como una oferta de trabajo si la empresa no está en tu lista de contactos. Si aceptas este riesgo, ve a la app “Teléfono”, selecciona el menú de tres puntos verticales en la parte superior derecha, pulsa en Ajustes, luego en Números bloqueados, y selecciona “desconocidos”.

Además, hay aplicaciones especializadas en la AppStore y en la Google Play Store que prometen librarte de estas llamadas comerciales. La más reconocida, con más de 500 millones de descargas, es TrueCaller. Esta app identifica números de teléfono que son spam, gracias a la red construida por sus usuarios. Cada vez que alguien marca un número como Spam, se registra en la base de datos de TrueCaller, ayudándonos a distinguir entre llamadas importantes y molestas.

Ninguna de las soluciones anteriores es definitiva. De hecho, es recomendable combinar varias herramientas para reducir considerablemente la cantidad de llamadas no deseadas. Una herramienta de la que estamos obligados a hablar, porque ha demostrado ser muy efectiva es el filtro anti-spam de Google. Si quieres saber cómo funciona y cómo puedes instalarlo en tu dispositivo, continúa leyendo:

Cómo activar el filtro anti-spam de Google

La aplicación anti-spam de Google viene preinstalada de forma predeterminada en teléfonos de marcas como Google, Xiaomi y Motorola, entre otras. Sin embargo, si tienes un dispositivo Android de otra marca, no te preocupes, ya que puedes descargarla fácilmente desde la Google Play Store. Esta aplicación no está disponible para dispositivos iOS, lo cual es un aspecto a tener en cuenta si utilizas un iPhone.

Timo de la llamada perdida” o ‘wangiri’ Dreamstime

La aplicación que necesitas se llama 'Teléfono de Google'. Primero, abre la aplicación y dirígete a la esquina superior derecha, donde encontrarás la opción de 'Configuración'. Haz clic en ella y, a continuación, selecciona 'Identificador de llamadas y spam'. En esta sección, verás dos opciones importantes que debes activar: 'Filtrar llamadas spam' y 'Ver ID de emisor y Spam'. Al habilitar estas funciones, la aplicación comenzará a identificar y bloquear automáticamente las llamadas de spam, mostrándote también la información del emisor de las llamadas marcadas como spam.

Una vez que completes el proceso, la aplicación bloqueará automáticamente las llamadas de spam y te notificará en la pantalla. Esto te permitirá disfrutar de una experiencia telefónica más tranquila y sin interrupciones molestas, ya que la aplicación gestionará muchas de estas llamadas sin necesidad de tu intervención.