Adiós a la política en Instagram: Meta limita por defecto mostrar contenido político de cuentas que no sigues

Meta lo anunció en febrero, pero ha sido ahora cuando ha implementado el cambio en Estados Unidos y muchos usuarios lo están descubriendo. Entonces, dijo que no quería “recomendar proactivamente contenido político de cuentas a las que no sigues”. Esto ha supuesto la integración de una nueva opción en los ajustes de Instagram que permite elegir entre limitar y no limitar el contenido político. La sorpresa para sus usuarios es que de forma predeterminada está activada la primera opción, lo que en la práctica supone poner una barrera entre este tipo de contenido y los usuarios. La versión siglo XXI del antiguo “mejor no hablar de política” en pleno año electoral estadounidense.

La primera cuestión es saber qué entiende exactamente Instagram por contenido político. De acuerdo con el Centro de ayuda de la aplicación, se trata del “contenido que menciona: Gobiernos, elecciones y temas sociales que afectan a un grupo de gente y/o la sociedad en general”. Bajo esta genérica definición caben muchas cosas además de influencers hablando de política, incluyendo publicaciones de medios de comunicación, a los que Instagram no hace referencia en ningún sentido en la información sobre esta medida, y también a las cuentas de los propios políticos, caso concreto que sí explicitó Meta en su blog en febrero .

En otras palabras, un usuario que siga al presidente de Estados Unidos podrá seguir viendo las publicaciones de la cuenta oficial de Biden, pero uno que no lo haga no se cruzará con su contenido en la plataforma. Ni en el Feed de publicaciones, ni en Reels, ni en las recomendaciones ni en las cuentas sugeridas por Instagram al usuario.

“Este cambio no afecta las publicaciones de las cuentas que la gente elige seguir; afecta lo que recomienda el sistema, y las personas pueden controlar si quieren más. Hemos estado trabajando durante años para mostrarle a la gente menos contenido político en función de lo que nos dijeron que querían y de las publicaciones que nos dijeron que eran políticas", ha señalado Dani Lever, portavoz de Meta, a Ars Technica.

Aunque lo habitual es que las plataformas informen directamente a sus usuarios de este tipo de cambios desde la aplicación, en este caso no ha sido así. Tras anunciarlo en febrero en los blogs de Meta e Instagram, los usuarios que han entrado en la configuración de la cuenta han encontrado en el apartado Contenido sugerido una nueva opción, Contenido político. Pulsando en ella se puede elegir entre Limitar y No limitar, estando activa por defecto la primera. El usuario puede cambiarlo a su gusto pero primero debe conocer que tiene la opción de hacerlo, algo en lo que Meta no ha puesto mucho interés a pesar del calado del cambio . La nueva opción también se ha introducido en Threads, la red social creada a imagen y semejanza de Twitter por Meta.

La nueva opción de limitar el contenido político. Instagram.

Este cambio afecta particularmente a los influencers de la plataforma que tratan este tipo de contenido y que van a ver limitadas las posibilidades de ampliar su audiencia. Según The Washington Post, los “creadores de noticias” están contrariados por la decisión de Meta y aseguran que disminuye el valor de la plataforma.

"Todo el valor añadido de las redes sociales para la gente política es que pueden llegar a personas comunes que de otra manera no escucharían un mensaje que necesitan escuchar, como por ejemplo, que el aborto está en la boleta electoral en Florida, o que hoy se está votando" ha señalado al medio Keith Edwards, estratega político del partido Demócrata y creador de contenido.

The Wall Street Journal ya publicó a comienzos de 2023 que Meta tenía la intención de reducir la cantidad de contenido político que muestra a los usuarios tras las críticas recibidas por cómo gestionó el relativo a los disturbios que tuvieron lugar en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.

“La gente nos ha dicho que quiere ver menos contenido político”, aseguró Meta en su blog, y de esta manera pretende conseguir que Instagram continúe siendo “una gran experiencia para todo el mundo”.