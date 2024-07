Una aerolínea pierde la maleta de su novia y crea una web que te dice cuántas extravía cada compañía

Que una aerolínea pierda el equipaje es siempre una experiencia frustrante que a veces se resuelve con rapidez, pero otras puede suponer un auténtico problema. Es lo que le sucedió a la novia del emprendedor y programador holandés Pieter Levels el pasado junio en España, con la aerolínea Vueling. Realizando un trayecto entre Lisboa y Barcelona, la compañía extravió el equipaje de ella y, pese a tenerlo constantemente localizado con un Airtag, más de una semana después la pareja aún no había logrado recuperarlo. Así que Levels tuvo la idea de crear luggagelosers.com.

Luggage Losers es una web que clasifica a las principales aerolíneas del mundo según la cantidad de equipaje que pierden y que se actualiza de forma constante. El sitio no utiliza datos facilitados por las compañías, sino que los recopila a partir de quejas y experiencias de usuarios publicadas en Internet.

✨ I made a new site called



🧳 💨 https://t.co/Jm4ChY05B4



It's a live ranking of airlines by how much luggage they are losing right now



So you can avoid flying with them (and hopefully they can improve)



Airlines losing most luggage rn:

🇮🇳 Air India

🇮🇪 Aer Lingus

🇬🇧 British… https://t.co/GHIgtIB1Iwpic.twitter.com/069r3BNR79