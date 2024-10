Anthropic lanza una IA que puede tomar el control de tu ordenador y hacer tareas por ti.

La ola de la inteligencia artificial generativa ha provocado la aparición de múltiples start-ups que ofrecen productos y servicios relacionados con ella. Anthropic, fundada en 2021 por ex empleados de OpenAI descontentos con el rumbo de la compañía, es una de ellas. Es el desarrollador de un chatbot, al estilo de ChatGPT o Gemini, llamado Claude, y acaba de anunciar una importante novedad en las capacidades de esta tecnología: la de hacerse con el control del ratón del ordenador y realizar por sí misma las tareas que le indique el usuario.

Computer Use o Uso de la computadora es una capacidad que llega en forma de beta pública para los modelos de lenguaje Claude 3.5 Sonnet, este actualizado y ya disponible, y Claude 3.5 Hauku, nuevo en el catálogo de la compañía y que llegará antes de que termine el mes. ‘Disponible hoy en la API, los desarrolladores pueden indicarle a Claude que use las computadoras como lo hacen las personas: mirando una pantalla, moviendo un cursor, haciendo clic en botones y escribiendo texto’, explica Anthropic en su web.

The new Claude 3.5 Sonnet is the first frontier AI model to offer computer use in public beta.



While groundbreaking, computer use is still experimental—at times error-prone. We're releasing it early for feedback from developers.