Así se ve el código binario en un CD

Hace algunos años, cuando las memorias USB y las Nubes no eran tan populares como lo son hoy, los datos se almacenaban y recuperaban principalmente con la ayuda de un CD o disco compacto. Hoy en día, los discos circulares brillantes son conocidos por almacenar datos que van desde unos pocos cientos de megabytes hasta unos pocos gigabytes. Estos soportes almacenan datos en forma de pequeñas muescas en una superficie lisa. Un reproductor de CD utiliza un láser para leer estas muescas y convertirlas en datos digitales. Sin embargo, si se rayan (algo que ocurría a menudo debido a su fragilidad) la superficie del CD pueden hacer que el láser se disperse, lo que dificulta que el reproductor de CD lea los datos correctamente.

El formato de CD se desarrolló originalmente para almacenar y reproducir grabaciones de sonido, pero luego se adaptó para almacenar datos. El primer paso para guardar la información reside en el láser que graba pequeñas muescas (o protuberancias, por así decirlo) en su superficie. Un bache, en la terminología de CD, se conoce como hoyo y representa el número 0. De manera similar, la falta de un bache (conocido como tierra) representa el número 1.

La mayor parte de un CD se compone de un plástico llamado policarbonato. La capa inferior es una capa de policarbonato donde los datos se codifican mediante pequeñas protuberancias en la superficie. Por encima de esta capa hay una capa reflectante típicamente hecha de aluminio (también se usa oro, aunque muy raramente). Por encima de la capa reflectante hay una capa que protege las capas inferiores.

Hay dos componentes principales en un reproductor de CD que ayudan a leer un CD: un láser diminuto conocido como láser de diodo semiconductor y un detector de luz electrónico, básicamente una célula fotoeléctrica diminuta. Cuando se enciende el reproductor de CD, un motor eléctrico en el reproductor gira el CD a una velocidad muy alta mientras lee el borde exterior a 200 RPM, y cuando lee el borde interior, gira a 500 rpm.

La fuente de láser dentro del reproductor escanea a lo largo de una pista desde el centro del disco hasta el borde exterior. Enfoca un haz de 780 nm de longitud de onda a través de la parte inferior del disco compacto. Cuando el rayo cae sobre la tierra o el número 1, se refleja directamente hacia atrás, pero se dispersa cuando el rayo cae sobre un pozo, que representa el 0.

Cuando la fotocélula detecta la luz reflejada, reconoce que el láser debe haber tocado tierra y, a su vez, envía una señal a un circuito que genera el número 1. Asimismo, cuando no detecta luz, determina correctamente un hoyo en este punto para que el circuito genere el número 0. Así, la fotocélula utiliza los cambios de intensidad del haz reflejado para determinar si hay un 1 o un 0 en el disco. Es un balancín o un sube y baja, solo que digital, que gira 500 veces por minuto y se concentra en la sexta parte del grosor de un cabello. Sencillo. Y así se ve en directo.

