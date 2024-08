China desarrolla drones de reconocimiento que tienen el aspecto de pájaros y vuelan como ellos.

Los drones biomiméticos son los que están diseñados para imitar la forma y comportamiento de organismos vivos, como pájaros o insectos, y operar de forma camuflada para no ser detectados. China ha mostrado sus últimos avances en este campo con la difusión de un vídeo en Internet en el que un nuevo dron de este tipo, imitando a un ave de pequeño tamaño, aparece siendo usado por una de las unidades del Cuerpo de Marines del Ejército Popular de Liberación, EPL.

El dron, visto a distancia, resulta indistinguible de un pájaro real por cómo bate sus alas y vuela de forma natural. Los detalles técnicos y las características específicas de estos drones son escasos, pero se ha confirmado su despliegue dentro de las fuerzas del EPL, según recoge el medio TopWar.

Are birds real?



This is a bird-shaped drone used by the Chinese PLA Marine Corps.pic.twitter.com/m1D5CGygE5 — Massimo (@Rainmaker1973) August 2, 2024

China no es nueva en el campo de los ornitópteros. Ya en 2018, se lanzó un programa gubernamental llamado Pigeon, paloma en inglés, destinado a desarrollar drones miméticos para operaciones urbanas. Estos UAV fueron diseñados para integrarse en este tipo de entornos sin despertar sospechas.

En 2022, ingenieros chinos presentaron un gran pájaro mecánico volador que pesaba 1,6 kilogramos y tenía una envergadura de dos metros. Impulsado por una batería de litio, este dron podía permanecer en el aire durante una hora y media, y ya demostraba los avances de China en el campo de los drones biomiméticos.

Aunque muchos países también están trabajando en drones con forma de ave, la mayoría se limita a modelos de ala fija propulsados por hélices. Por ejemplo, el dron de vigilancia holandés Evolution Eagle, imitando un águila, solo puede engañar al ojo humano desde una gran distancia. En contraste, los drones chinos de alas batientes ofrecen un camuflaje mucho más efectivo y realista.

Esquema del dron biomimético del Ejército Popular de Liberación de China. TopWar.

Este avance tecnológico refleja el interés del Ejército chino en desarrollar equipos capaces de integrarse perfectamente en su entorno para misiones de reconocimiento discretas y efectivas. Según un diseño publicado originalmente en medios chinos, el pequeño dron del vídeo cuenta con componentes como cámara, antena, enlace de datos, sistema de control de vuelo, sensor de velocidad del viento, batería y un mecanismo para batir las alas.

La adopción de estos drones ornitópteros por el EPL supone un claro avance en las estrategias de vigilancia e inteligencia militar, ofreciendo una ventaja táctica significativa debido a su capacidad para operar sin levantar sospechas. Queda por ver cómo se explotará esta tecnología en los próximos años y qué impacto tendrá en las doctrinas militares.