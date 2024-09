Las colecciones de juegos de lucha de Capcom también llegarán a las consolas Xbox

Después de anunciar ‘Capcom Fighting Collection 2’ y ‘Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics’ para PC, Nintendo Switch y PlayStation, el editor japonés ha terminado por confirmar que ambas colecciones también se podrán jugar en consolas Xbox. Por el momento no se conocen plazos para la llegada de ambas al entorno Microsoft, sin embargo, dejan claro que los planes no serán los mismos.

En una publicación en X (Twitter), la compañía asegura que el lanzamiento en Xbox One está garantizado gracias a las soluciones técnicas que han estudiado con el propietario del sistema de videojuegos. Sin embargo, como su programación ha comenzado con retraso respecto al resto de versiones, los paquetes de los atractivos títulos de lucha terminarán saliendo en algún momento de 2025.

Solución de compatibilidad con MT Framework

Hasta el momento, no está claro cuál es el motivo técnico que ha impedido a Capcom publicitar sus colecciones para la consola. Aunque la teoría inicial era que Xbox no estaba preparada para recibir títulos creados con MT Framework, esto no ha impedido que ‘Ace Attorney Investigations Collection’ llegará a la consola utilizando la misma tecnología.

La primera de las colecciones que el editor tiene planeado poner en el mercado es ‘Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics’, que llegará el 12 de septiembre. Este volumen dará a los jugadores la oportunidad de revivir algunos de los mejores clásicos surgidos de la asociación que la marca japonesa estableció con el famoso editor de cómics en la década de 1990.

Echa un vistazo a los juegos disponibles

‘X-Men Children of the Atom’;

‘Marvel Super Heroes’;

‘X-Men vs. Street Fighter’;

‘Marvel Super Heroes vs. Street Fighter’;

‘Marvel vs. Capcom Clash of Super Heroes’;

‘Marvel vs. Capcom 2 New Age of Heroes’;

‘The Punisher’;

Del brazo de SNK

En 2025, será el turno de ‘Fighting Collection 2’, que promete varios juegos de renombre rescatados de la década de 2000. Destacan los dos capítulos de la serie ‘Power Stone’ y los dos clásicos fruto de la colaboración que la desarrolladora japonesa estableció con SNK, considerado en su momento como uno de sus mayores rivales.

‘Capcom Fighting Evolution’;

‘Capcom vs SNK 2: Mark of the Millennium 2001’;

‘Capcom vs SNK: Millennium Fight 2000 Pro’;

‘Plasma Sword: Nightmare of Bilstein’;

‘Power Stone’;

‘Power Stone 2’;

‘Project Justice’;

‘Street Fighter Alpha 3 Upper’;