Perder una memoria USB o pendrive es algo relativamente habitual. El problema es cuando dentro del dispositivo hay información de la que no se ha hecho una copia o que es sensible desde el punto de vista personal o laboral y no debería caer en manos ajenas.

La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) ha emprendido una campaña para recordar la importancia de proteger adecuadamente los aparatos electrónicos, entre ellos las memorias externas, con una serie de consejos de fácil aplicación.

Los pasos para cifrar un dispositivo USB de almacenamiento comienzan, en sistemas operativos Windows , con la herramienta “ BitLocker ”, desarrollada por Microsoft y que suele venir preinstalada en casi todas las versiones de su sistema operativo.

Con esta herramienta, para cifrar un USB o disco duro solo hay que que ir a la carpeta "Este equipo" donde se listan todas las unidades de almacenamiento del ordenador. Si no se sabe llegar a esta carpeta basta con escribir su nombre en el menú de inicio de Windows y acceder rápidamente.

A continuación, hay que hacer clic derecho sobre el dispositivo y/o unidad que se quiere proteger y elegir la opción Activar BitLocker para iniciar el proceso.

En ese momento se entrará a una ventana en la que se dan a elegir dos opciones para desbloquear la unidad. Hay que activar la primera, "Usar una contraseña para desbloquear la unidad", y a continuación, escribir la contraseña que utilizarás para el cifrado.

Tras pulsar en Siguiente, Windows dirá que va a generar una clave de recuperación para el supuesto caso de que se olvide la contraseña, y ofrecerá guardarla en la cuenta Microsoft, en un archivo o imprimirla. Se puede elegir la versión que se quiera, explican los expertos de la OSI.

Cuando se vuelva a pulsar en Siguiente, habrá que elegir entre dos opciones de cifrado: uno rápido que cifra solo el espacio utilizado y otro más lento que cifra por completo la memoria USB. La diferencia es que la segunda opción cifrará también los datos que se puedan haber borrado, pero que aún podrían ser recuperados.

Una vez elegida una de las dos opciones y pulsado en Siguiente, se llega a una nueva ventana con otras dos opciones más para elegir el modo de cifrado.

a.Modo de cifrado nuevo. Está pensado para unidades fijas de un único dispositivo como puedan ser discos duros que están en el interior del portátil.

b.Modo Compatible. Hay que elegir si se quiere que el USB que se va a cifrar pueda utilizarse en otros ordenadores Windows. y por lo tanto, es la opción más recomendable.

De nuevo, hay que pulsar en Siguiente para ir a la última ventana en la que se listan todas las opciones elegidas. Si se está conforme con todo, hay que pulsar "Iniciar cifrado". Dependiendo de la configuración que se haya elegido se tardará más o menos tiempo, pero por lo general no debería ser demasiado.

Cuando se conecte esta unidad en un equipo Windows, primero dará un error de lectura. A continuación, mostrará una notificación anunciando que se encuentra protegido con BitLocker. Al pulsar sobre ella aparecerá un cuadro en la parte superior derecha del escritorio para escribir la contraseña. Al hacerlo se entrará con normalidad en la unidad.

Cómo cifrar el USB en Apple

En el caso de que se tenga un dispositivo Apple con sistema operativo Mac OS , el proceso es más sencillo que en Windows, recuerdan los expertos de la Oficina de Seguridad del Internauta.

“Lo único que tienes que hacer es conectar el USBal equipo y hacer clic derecho sobre su icono cuando aparezca en el escritorio. En el menú desplegable solo tendrás que elegir la opción "Encriptar" para introducir la contraseña con la que lo quieres bloquear”, explican.

En el caso de GNU/Linux, basta con hacer clic derecho sobre la unidad. La opción a elegir, en este caso, es "Formatear volumen".