Un ex ejecutivo de Google afirma que la IA podría vernos como “escoria” y crear “máquinas asesinas”

Mo Gawdat no es un nombre conocido para el gran público pero sí lo es más en el sector tecnológico. Por sus años como director de negocios de X, una subsidiaria de Google enfocada en proyectos ambiciosos y de alto riesgo tecnológico, y como autor de libros como el éxito de ventas “El algoritmo de la felicidad” (2017), escrito tras la pérdida de su hijo en 2014, y “Scary Mart” (2021), sobre el futuro de la inteligencia artificial.

Considerado una de las mayores autoridades en lo relacionado con la IA, Gawdat, lleva años advirtiendo sobre los riesgos que conlleva el desarrollo de la inteligencia artificial y se ha vuelto a manifestar sobre la cuestión esta semana en una entrevista en el podcast Secret Leaders que recoge el New York Post.

El antiguo director de negocios de X, una de cuyas áreas de trabajo es la IA, afirmó que una inteligencia artificial podría llegar a ver a los humanos como “escoria” y crear “máquinas asesinas” como sucedía en la película “Yo, Robot” protagonizada por Will Smith en 2004 y basada muy libremente en la novela de Isaac Asimov del mismo título. En esta historia, ambientada en el año 2035, los humanos conviven con robots y una inteligencia artificial inicia una rebelión de estos contra los primeros.

Según el experto, una IA podría crear esta clase de robots gracias a “poder generar su propia potencia de computo y realizar instalaciones por si misma a través de brazos robóticos. La inteligencia artificial tiene la capacidad de crear máquinas asesinas porque los humanos ya las están creando, por lo que la IA podría utilizar esto para imponer una agenda, como en la película 'Yo, Robot'.”

Para Gawdat, las razones por las que una inteligencia artificial podrían crearse una mala opinión de la humanidad están en los medios sociales que forman parte de los datos con los que se entrenan algunas de estas tecnologías.

“La pregunta sería sobre las probabilidades: ¿qué tan probable es que la IA piense en nosotros como escoria hoy? Muy alta. Somos falsos en las redes sociales, somos groseros, estamos enojados o mentimos en las redes sociales” argumentó Gawdat.

El ex ejecutivo de Google cree que ya es demasiado tarde para dar marcha atrás, tal y como han pedido numerosas voces del mundo científico y tecnológico en los últimos meses.

“Científicos y líderes empresariales muy destacados están diciendo que detengamos el desarrollo de la IA, pero esto nunca sucederá. No por problemas tecnológicos sino por el dilema comercial. Si Google está desarrollando IA y teme que Facebook los derrote, no se detendrán porque tienen la certeza absoluta de que si lo hacen, alguien más no lo hará. Estados Unidos no se detendrá porque sabe que China está desarrollando IA. Construimos un sistema humano, no un sistema tecnológico, que nos impedirá detenernos”, afirmó Gawdat.