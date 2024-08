Una empresa quiere instalar un espejo en el espacio y vender luz solar de noche

La luz solar genera 10.000 veces la energía que usamos los humanos. Para muchos el problema es que solo se puede aprovechar durante el día. Con esto en mente, una startup, Reflect Orbital, afirma que pronto permitirá a la gente comprar “puntos de luz solar” reflejados con un espejo satelital gigante.

La empresa ha sido creada por un exempleado de Space X, Ben Nowack y por Tristan Semmelhack (ingeniero especializado en drones) y ya han comenzado a aceptar solicitudes para "reservar un punto de luz", promocionando la oferta con un video de demostración publicado en X.

New things to play with on the website! pic.twitter.com/NJcOjFSblf

En la demostración, se muestra a Nowack usando una aplicación afuera en la oscuridad que parece controlar la ubicación de los espejos que reflejan la luz solar de la compañía. Cuando selecciona el lugar donde se encuentra, el área a su alrededor se ilumina. Lo que no está claro es si se trata de una simulación o si el vídeo se filmó de algún otro modo.

Tampoco se sabe cuántos satélites pondrán en órbita, el tamaño de los espejos y otros detalles técnicos. Solo se sabe que el servicio comenzará a estar activo a finales de 2025 y que ya cuentan con más de 30.000 reservas de acuerdo con un tweet publicado por Semmelhack.

At 30k applications for a spot of light and climbing every second. Insane! 10x yesterday’s count in just a day.