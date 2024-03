Esta es la nueva edad mínima para poder usar WhatsApp a partir del 11 de abril

WhatsApp, al igual que otras plataformas de Meta y otras grandes tecnológicas, está pasando por una serie de cambios necesarios para adaptarse a la Ley de Mercados Digitales y la Ley de Servicios Digitales en Europa. En el caso de la aplicación de mensajería, el más destacado de todos es la interoperabilidad, que permitirá a un usuario de WhatsApp comunicarse con el de otra app de mensajería sin que ninguno tenga que abandonar la propia.

Otro cambio que acaba de anunciar WhatsApp es el de modificar la edad mínima para usar la aplicación y que Meta va a rebajar de los 16 a los 13 años con efectividad a partir del próximo 11 de abril. La compañía ha actualizado su página de soporte informando de las nuevas condiciones del servicio y políticas de privacidad que entrarán en vigor en esa fecha para los usuarios de la Unión Europea.

Así, WhatsApp añadirá “más información sobre las pautas y políticas que aplicamos, que describen lo que está y no está permitido en WhatsApp”, sobre la opción de enviar mensajes de WhatsApp a aplicaciones de terceros admitidas y sobre algunos aspectos de los canales como las normas, cómo reportar contenido, apelar decisiones y cómo recomienda WhatsApp canales a los usuarios.

El cambio de edad que acompaña estas modificaciones sucede al de 2018 que aumentó la edad mínima en Europa de 13 a 16, para ahora recorrer el camino inverso. WhatsApp lo justifica en que quiere unificar este criterio en todo el mundo.

¿Y qué sucede si un usuario no tiene la edad mínima requerida para usar la plataforma de mensajerías? Por ahora, nada. A día de hoy, WhatsApp no emplea ningún método de verificación de edad por lo que, aunque contraviene las condiciones del servicio no suele tener consecuencias dado que no lo comprueba. Pero si detecta este incumplimiento, puede suspender la cuenta afectada.

Ahora, aunque WhatsApp no ha señalado nada al respecto, La Ley de Servicios Digitales es clara en este aspecto. Los proveedores de plataformas online de gran tamaño, caso de WhatsApp, deben “tomar medidas específicas para proteger los derechos del niño, incluidas herramientas de verificación de la edad y control parental, herramientas destinadas a ayudar a los menores a señalar abusos u obtener apoyo, según corresponda”. Por lo que la verificación de edad deberá llegar más pronto que tarde.