El gadget del sábado: Dyson Submarine o cómo aspirar a lo mejor

En apenas 20 años Dyson ha vendido más de 60 millones de aspiradoras pasando de ser una desconocida a producir diferentes tipos de dispositivos, todos ellos con la tecnología como eje diferencial: desde gadgets para el cuidado capilar, hasta ventiladores con un diseño futurista. Y en el medio un aspirador que ha ido cambiando con los años y llega al 2023 con los mejor de la casa: el Dyson Submarine. ¿Es suficiente?

Vamos por pasos. En lo que a diseño respecta, la Dyson Submarine (nombre completo V15s Detect Submarine) es relativamente ligera para los materiales de calidad con los que se ha construido. Pesa unos 4 kilos. Al contrario de otras aspiradoras, no es discreta en el uso de colores y parece más un objeto de decoración futurista que un electrodoméstico, algo que la transforma en un objeto con una estética propia (una característica marca de la casa).

Y aquí aparece uno de los primeros signos de duda. Su motor está encapsulado en un cilindro transparente, interesante desde el punto de vista práctico ya que permite ver cuando se llena de basura, pero algo complicado por el mismo motivo: vemos la basura.

El soporte de carga es muy práctico e incluye un sistema de anclaje para que no se desplace y en el que se pueden ubicar los diferentes accesorios: el cabezal limpiador Digital Motorbar, cabezal limpiador Fluffy Optic y el cabezal Dyson Nautik. Cada uno de ellos tiene un objetivo específico para distintos tipos de suelo: atrapar el pelo, detectar polvo invisible y fregar el suelo con agua, respectivamente.

El primero de ellos tiene una tecnología antienredos en sus casi 8.000 cerdas, lo que hace que sea muy efectiva a la hora de limpiar alfombras. ¿Cómo lo hace? Controlando 360 veces por segundo la resistencia del cepillo. Pero la pregunta lógica es, ¿limpia bien? Sí, tiene una enorme capacidad de succión y la ventaja de que no hay que desenredar nada entre las cerdas, constituye un gran plus. Muchos robots de limpieza y aspiradoras necesitan que se meta mano en ellos para dejarlos a punto. En este cabezal eso no es necesario y basta sacudirlo para que caiga todo.

El cepillo Fluffy Optic, por su parte, tiene una tecnología muy interesante, casi hipnótica: proyecta una luz en un ángulo muy preciso para iluminar el polvo invisible, como si de un CSI de la higiene se tratase. Esto garantiza, aunque con cierto repelús, la higiene completa del hogar. El haz de luz cubre con precisión la zona de aspiración del cabezal y, la verdad, es una gozada ver cómo desaparecen los restos.

Finalmente, tenemos la limpieza húmeda, la mopa que se carga con agua y friega los suelos. Es igual de efectiva que las anteriores, no deja charcos y puede limpiar grandes superficies (hasta 110 metros cuadrados) con el depósito lleno. Y, gracias a una tecnología propia, el agua está siempre limpia. El poder de succión es igual de potente ante cualquier mancha, aun las pegajosas. Eso sí, el depósito cubre una gran superficie, pero dura poco tiempo: apenas 15 minutos de uso continuo, luego hay que rellenarlo. La batería está operativa durante unos 60 minutos y existe la opción de una segunda batería. Todo el sistema cuenta también con diferentes tipos de programación que regulan la potencia de la aspiración y la duración de la batería.

En lo que a limpieza respecta, es sobresaliente, pero hay dos puntos importantes que hay que tener en cuenta y pueden ser condicionantes. El primero de ellos es que para usarla hay que mantener el “gatillo” apretado de forma constante, no tiene ningún botón de traba que mantenga el control sin fijar la presión. No es algo determinante pero sí resulta molesto teniendo en cuenta que no es una aspiradora ligera.

El otro factor que puede condicionar la compra está vinculado a la higiene del rodillo de la mopa: hay que lavarlo a mano. No es algo tan malo, pero por unos 800 euros, lo ideal sería no tener que limpiarlo con la mano. No hay otra alternativa y es algo que comparten la mayoría de las aspiradoras. Pero no es agradable.

Veredicto:

Sin duda se trata de una de las mejores aspiradoras del mercado y sus accesorios son muy útiles y efectivos. Es fácil de usar, tiene buen diseño y materiales de calidad. La tecnología detrás es, también, de las mejores. Solo hay que tener en cuenta los factores señalados, los cuales si bien no disminuyen su efectividad, sí influyen en su uso diario.