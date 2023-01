El gádget del sábado: Huawei Mate 50 Pro, el móvil del año de no ser por Google

En algún momento recordaremos esta época y nos resultará como mínimo sorprendente: el fabricante que durante una década estuve entre los tres primeros del mundo se vio lastrado por unas sanciones que no solo le castigaron a él (Huawei) sino también a la competencia, que no tenía el estímulo de la rivalidad. Pese a ello los móviles de aquel fabricante siguieron innovando y así llegamos al Mate 50 Pro de Huawei, un smartphone que podría ser el mejor del año de no ser por las mencionadas sanciones de Google.

Puesto en materia y comenzando con la apariencia, el Mate 50 Pro viene en dos colores: gris (anodino siendo subjetivos) y negro, más elegante. El frontal tiene una curvatura en la pantalla que puede provocar lo que se conoce como pulsaciones fantasma: al sostener el móvil podemos sin querer tocar los laterales de la pantalla y que esta lo detecte como una interacción. Al poco tiempo se acostumbra uno. Otro aspecto que destaca es el notch, bastante más grande de lo habitual pero con un objetivo: desbloqueo en 3D (muy efectivo y rápido al cabo de algunas pruebas).

En ambos colores la parte trasera es un imán de huellas y es una pena porque el módulo de cámaras es muy atractivo (nuevamente, algo subjetivo) y una funda oculta el diseño… Pero esto no es un problema real. El mayor obstáculo de este móvil es la sanción que le impide utilizar los servicios de Google, algo que en numerosas oportunidades hemos dicho que no significa que no podamos tener las aplicaciones más utilizadas (WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter) ni que sea imposible abrir YouTube o Gmail. Lo que ocurre es que no vienen instaladas por defecto. La opción más sencilla es buscarlas en la sección de Apps de Petal Search (el motor de búsqueda de Huawei) y descargarlas. También existe la AppGallery, la alternativa a la Play Store de Google, aunque el catálogo es más reducido. Lo dicho, la mayoría de las apps se descargan y se usan correctamente, pero hay que seguir otros caminos. El último obstáculo es el 5G… El Mate 50 Pro no lo tiene, a pesar de que su cerebro sea el más avanzado (Snapdragon 8+ Gen1). ¿Cómo compensa Huawei estos obstáculos?

Para empezar con un procesador que en el ecosistema del fabricante, se luce. Si tuviera 12 GB de memoria RAM (tiene 8 GB) sería mu difícil alcanzarlo y aún así es uno de los más rápidos del mercado en todas las tareas habituales. Otro detalle en el que destaca el teléfono es en un clásico de Huawei: la fotografía. Si dejamos aparte las especificaciones que no tienen que ver con la cámara, este móvil habla de tú a tú con el iPhone 14 y el Google Pixel 7, los que se mencionan como los móviles con mejor cámara del mercado.

En la parte trasera tiene una cámara principal de 50 MP, un tele de 64 MP y un ultra gran angular de 13 MP, lo mismo que la cámara frontal (una de las pocas del mercado que graba vídeo a 4K 60 FPS). Basta decir en el aspecto fotográfico que Huawei ha logrado no echar de menos a Leica. Destaca en paisaje, retrato y aún en fotos de noche (que extrañamente salen mejor si se toman en modo automático que en modo nocturno).

La pantalla, de 6,74 pulgadas y resolución Full HD+, tiene una tasa de refresco de 120 Hz que combinada con el procesador y el propio ecosistema hace que hasta los juegos más exigentes, vayan muy fluidos. Si a eso le sumamos una batería, que rinde mucho más de los 4.700 mAh y una carga rápida de 66 W (pasa de 0 a 100 en 40 minutos), la tentación es grande. También incluye carga inalámbrica de 50W (más rápida que la carga con cable del iPhone 14). El rendimiento de la batería es muy alto y sobre para todo el día. Un detalle interesante es que en Configuración podemos limitar la carga de la batería hasta situarla entre el 70 y el 90% con el objetivo de darle una mayor vida útil.

El Mate 50 Pro cuesta €1.100. ¿Es mucho por un móvil sin servicios de Google preinstalados y sin 5G? Por lo demás, lo tiene todo.