El gadget del sábado (1): Oppo Reno 12 Pro, cuando la IA llega a la gama media

Hay que aceptarlo: la gama media se define cada vez más por su precio que por sus prestaciones, unas que están más y más cerca de la gama alta en muchos aspectos. Lo hemos visto con Honor, realme, Nothing, móviles de Poco y ahora con Oppo y su último smartphone: el Reno 12 Pro 5G.

Vamos primero con lo que más llama la atención de este dispositivo: la implementación de tecnología de inteligencia artificial en un móvil que no llega a los 550 euros. Obviamente, esta se aplica principalmente a la fotografía. Tenemos, por ejemplo, la función IA Eraser 2.0. Gracias a ella podemos borrar elementos no deseados de una imagen con solo señalarlos con un círculo. Es posible crear stickers a partir de una fotografía. También tenemos la opción AI Clear Face (un embellecedor de fotos grupales) y AI Best Face, una opción interesante, ya que identifica personas con los ojos cerrados y “los abre” en la imagen. En retratos el resultado es algo obvio, pero en fotos grupales funciona muy bien.

Pero la IA también tiene otras aplicaciones. Una de las más interesantes es que Oppo lo utiliza para aumentar la potencia de transmisión de bluetooth hasta los 200 metros. Y una opción muy útil es la propuesta por AI Recording Summary, que permite realizar resúmenes de texto y organizarlos en notas.

Dicho esto, vamos con lo primero: el aspecto visual. En lo que a diseño respecta, Oppo ha cuidado mucho este apartado. Están disponibles tres versiones en púrpura, negro y plata. Los bordes son curvados, pero el resto son líneas rectas y el módulo de la cámara destaca de forma sutil, sin molestar. Tanto el modelo plata como el púrpura tienen patrones en la trasera, similar al cristal, mientras que el negro es mate y, a juicio personal, más elegante. Cuenta con una pantalla (panel AMOLED) de 6,7 pulgadas, resolución de hasta 2.300 nits y protección de alto grado gracias a una capa de Corning Gorilla Glass. En la parte superior de la pantalla se encuentra la cámara frontal, una bestia de 50 MP. Pero ya hablaremos de la fotografía.

Modelo en negro del Oppo 12 Pro Oppo Oppo

El cerebro del Oppo Reno 12 Pro es un Dimensity 7300 de Mediatek con una memoria RAM de 12 GB y un almacenamiento de 512 GB. Este puede ser el punto “más flojo” del móvil. Por ahora no sabemos cómo opera el Mediatek con inteligencia artificial. Sí mejora el rendimiento de batería, pero la IA requiere una demanda de procesamiento bastante alta y con un microchip más potente se le podría sacar más partido, sin duda… Certeza que también se aplica a que el precio aumentaría con otro procesador.

Aquí es cuando Oppo ha tenido que buscar el equilibrio entre precio y procesamiento y ha decidido por precio. Sin duda, un mejor microchip subiría el precio unos 100 euros y lo alejaría bastante del sector de gama media. ¿Funciona bien? Para lo que lo usamos la mayoría de los mortales, sí. ¿Se podría sacar aún más partido de la IA con un microchip mejor? Sin duda. Mejoraría aún más la gestión de la batería (5.000 mAh con carga rápida a 80 W, aunque el teléfono no incluye el cargador).

En el apartado fotográfico, el OPPO Reno 12 Pro 5G incluye una triple cámara: un sensor principal y un teleobjetivo, ambos de 50 MP y al conjunto se agrega un gran angular de 10 MP. Más la antes mencionada cámara frontal de 50 MP. El conjunto funciona muy bien gracias al sensor Sony LYT-600. No es el más avanzado, pero Oppo no es la primera que ha apostado por este sensor, Xiaomi y realme también lo han hecho y con buenos resultados.

Veredicto:

Por €549 (hasta el 31 de julio con el cargador y funda de regalo), se trata de un móvil que va a durar varios años gracias en parte a su diseño, actualizaciones garantizadas, batería y memoria. No es un móvil que destaque en calidad fotográfica, pero la IA eleva sus prestaciones y lo hace muy eficiente.