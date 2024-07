El gadget del sábado: Samsung Galaxy Z Flip 6, campo fértil para la IA

Puede que no haya “nada nuevo bajo el sol”, pero sí hay cosas mejores. Y el nuevo Samsung Galaxy Z Flip 6 podría ser una de ellas. Desde que en 2020 el fabricante coreano lanzara su primer Flip, las cosas han cambiado mucho. Aquel modelo no tenía una pantalla exterior, tenía dos cámaras (de 10 y 12 MP), una batería de 3.300 mAh y una memoria de 256 GB.

Las cosas han mejorado para el Galazy Z Flip 6: cuenta con una pantalla exterior de 3,4 pulgadas, ha duplicado el almacenamiento, incluye carga inalámbrica, la batería ha aumentado a 4.000 mAh y las cámaras también se han adaptado a los tiempos: una de 12 y una de 50 MP. Y todo ello con apenas 6 gramos más. Pero hay más detalles.

La bisagra ha mejorado mucho tanto en durabilidad como en el espacio que queda al plegarse. Esto evita que entre polvo y se dañe la pantalla. Prácticamente, parece una cartera de bolsillo en lo que a plegado respecta. En ese sentido, parecería que no queda margen de mejora.

¿Las cámaras? Han mejora y el Galaxy Z Flip cuenta con un sensor principal de 50 megapíxeles (desde el 12 que ostentaba la generación pasada) lo que asemeja sus capacidades a las del S24. Esto indica que Samsung ha apostado fuerte en lo que a fotografía respecta, sobre todo para un plegable y más aún teniendo en cuenta que, quien elige estos modelos en general, prioriza más el diseño, la comodidad y otros factores que luego veremos, que la fotografía.

Dicho esto, las cámaras se comportan de modo más que adecuado. No entran en el podio de las mejores cámaras de un smartphone, probablemente no lleguen a estar entre las 10 primeras, pero sí se disputan el liderazgo en el mercado de los plegables. En pocas palabras: si la fotografía es la prioridad innegociable, no es tu teléfono. Ahora si quieres hacer buenas fotografías, el diseño es importante y quieres sacarle partido a la inteligencia artificial… es uno de los mejores candidatos.

La muy buena noticia es el Z Flip 6 llega con el Snapdragon 8 Gen 3, lo más avanzado de Qualcomm. Si a eso le sumamos las memorias (RAM y almacenamiento), es uno de los ahora llamados buques insignias o topes de gama. También es la primera generación que incorpora una cámara de vapor. El lado positivo es que la batería durará algo más gracias al chip y a la cámara de vapor, la no tan buena es que la carga rápida no es tan rápida: 25 W.

Lo más interesante de este smartphone es lo que Samsung ha hecho con sus pantallas, la bisagra, el microchip y la inteligencia artificial. Si resumiéramos, es una IA en el bolsillo. El Z Flip 6 tiene, gracias a la IA, un asistente personal en muchos apartados. Si realizamos una llamada a una persona que habla otro idioma, realiza una traducción en tiempo real para ambas partes. Lo mismo si escuchamos una conferencia o una clase en otro idioma. Hay un asistente de chat que es capaz de escribir correos electrónicos con diferentes estilos (a un amigo, un cliente, nuestro jefe…), al igual que generar avatares o imágenes con diferentes modos.

Lo mejor de esto es que las posibilidades son infinitas y (casi) no están limitadas por el hardware, ya que futuras actualizaciones y aplicaciones traerán nuevas opciones de uso.

Veredicto: Es, sin duda, uno de los primeros móviles que justifica la IA con argumentos sólidos. El hecho de ser plegable y contar con una muy buena pantalla exterior, le da más juego aún. Precio: a partir de €1209