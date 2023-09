Google muestra en los resultados de búsqueda conversaciones de usuarios con la IA Bard

La privacidad es uno de los flancos abiertos que tienen los actuales modelos de inteligencia artificial generativa y, de hecho, entre las recomendaciones que dan Microsoft, OpenAI, Google y otras compañías a sus usuarios siempre está la de no compartir información sensible con ellos. Grandes empresas como Samsung ya prohibieron a sus empleados el uso de chatbots como ChatGPT por su falta de privacidad, pero ahora muchos usuarios están descubriendo una buena razón para aplicarse ellos mismos la norma. Google está indexando las conversaciones con su chatbot Bard que los usuarios han compartido y mostrándolas en sus resultados de búsqueda.

Ha sido en la red social X, la antigua Twitter, donde muchos usuarios han comenzado a difundir este martes capturas en las que se ven estos resultados. Introduciendo en la caja de búsqueda los comandos “site:bard.google.com inurl:share”, Google devuelve decenas de conversaciones que han sido indexadas después de que los usuarios las compartieran. Esta es una opción que da Bard y con la que un usuario puede crear un enlace público del chat, publicarlo en Linkedin, Facebook, Twitter y Reddit o copiarlo para, por ejemplo, enviarlo por correo. Las conversaciones que no han sido compartidas no están siendo indexadas por Google mientras que en otros buscadores, como Bing, no aparecen los chats con Bard compartidos.

Google ha reconocido en una publicación en X que “tampoco pretendemos que la Búsqueda de Google indexe estos chats compartidos. Estamos trabajando para impedir que se indexen ahora”.

Bard allows people to share chats, if they choose. We also don't intend for these shared chats to be indexed by Google Search. We're working on blocking them from being indexed now.