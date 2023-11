Google permitirá dejar "notas" en páginas web, como consejos para quienes visiten esas páginas

Si tuviéramos que estar al tanto de las actualizaciones de Android, iOS, Google, Instagram, Facebook, WhatsApp y de las decenas de software que usamos a diario, no tendríamos tiempo para usarlas. A diario hay actualizaciones que proponen nuevas funciones o configuraciones de seguridad o privacidad. Y la última llega desde Google: se llama Notas y pretende rivalizar con Reddit.

Se trata de un intento por hacer que las búsquedas muestren contenido “más humano” y estas Notas contienen "consejos útiles sobre un artículo o tema, tanto de expertos como de gente común", de acuerdo con un comunicado de la empresa.

Inicialmente, las búsquedas en Google nos dirigían hacia la respuesta correcta o el sitio web que más se acercara a ella. Luego fue agregando imágenes, vídeos, noticias y otras etiquetas para tratar de hacer que los resultados sean aún más específicos. En marzo de este año (y por ahora solo para Estados Unidos) lanzó la pestaña Perspectivas, un filtro que nos permite encontrar respuestas a nuestra pregunta, pero que hayan sido escritas por otros navegantes. Y ahora quiere dar la opción de compartir estas respuestas.

“Hemos visto en nuestra investigación – señala el comunicado - que las personas están interesadas en lo que otras personas como ellos dicen sobre una página web determinada. La función Notas está diseñada para funcionar mano a mano con el contenido existente en la web, agregando una nueva capa de conocimiento humano a sus resultados de búsqueda”.

Así, debajo de la mayoría de los resultados y artículos que aparecerán en nuestra búsqueda podremos ver las opciones de "Agregar nota" y "Notas". Esta última abre una cuadrícula de historias estáticas y retratos que son similares a las que encontraríamos en Instagram y Snapchat.

Así podremos ver la opción Notas en el futuro. Google Google

Si vemos una nota, podremos darle Me gusta, compartirla y guardarla para más tarde, así como informarla a Google para su revisión, algo que se hará mediante algoritmos y revisión humana para garantizar que sean útiles y seguras. Google clasifica cada nota de una página web determinada según su relevancia para el término de búsqueda. Pero no aparecerán en todos los contenidos. Sí podremos verla en moda, videojuegos, historia, pero no en temas delicados relacionados con la salud, las elecciones y política en general.

La visión de Google es que los usuarios compartirán sugerencias/consejos útiles y que Notes proporciona un método sencillo para hacerlo:

“Las notas – explican desde Google - pueden ayudarle a descubrir consejos sobre qué barrios podrían ser mejores al mudarnos a una nueva ciudad o cómo reducir el nivel de picante en una receta. O tal vez una guía de horneado nos ayude a crear el color de glaseado y luego dejar una Nota para ayudar a otras personas a evitar errores por primera vez”.

Al crear una Nota no solo será posible agregar texto, también se podrán incluir imágenes y stickers y ajustar el fondo y el color del texto. Pese a ello, Google asegura que no pretende crear una red social: por ejemplo, no podrán publicarse enlaces.

También señalan que esta opción no intenta reemplazar el contenido existente y consideran que Notas funciona de la mano con el artículo al que está vinculado. Por ahora se ha lanzado como un experimento de suscripción a través de Search Labs para usuarios de la aplicación Google de Android e iOS en EE. UU. (inglés) y la India (inglés e hindi). Se supone que en breve podría estar en otros idiomas, una vez se compruebe su utilidad.

"Al igual que con todos los experimentos de Labs, usaremos este tiempo para probar y aprender qué funciona mejor para los usuarios antes de llevar estas capacidades a una audiencia más amplia en la Búsqueda", concluyen en el comunicado.