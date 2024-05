El gadget del sábado: Huawei Pura 70 Ultra, un smartphone que “revierte” el veto de Google

Puede que haya llegado el día. Han pasado casi 5 años desde el veto de Estados Unidos a los productos de Huawei y esto ha llevado a que sus móviles no puedan acceder a los servicios de Google. Si bien ha sido posible contar con ciertos atajos a esta medida, el coste ha sido alto. Pero eso podría revertirse con el nuevo Huawei Pura 70 Ultra.

Se trata sin duda de un teléfono muy interesante en muchos sentidos. El primero de ellos tiene que ver con su nombre: Pura, una continuación de la serie P de Huawei. Si los modelos Mate estaban destinados a la productividad, alimentados con una gran potencia de procesamiento y una gran pantalla y batería, la serie P siempre ha estado vinculada a la fotografía. Y, aunque ahora se llame Pura, este teléfono tiene ADN fotográfico. Tanto que la organización DXOMARK le ha dado el puntaje más alto en la historia: ahora mismo ocupa el puesto número 1, es el teléfono inteligente con mejor cámara según su ranking.

Vamos por partes en esto. Si bien esto es un logro enorme y un regreso de Huawei a los primeros puestos del podio fotográfico y las cámaras responden de acuerdo a la puntuación, hay que destacar que se trata de un ranking fotográfico. No de vídeo. Son dos aspectos muy diferentes. El Pura 70 Ultra no tiene una estabilización tan buena como otros smartphone de precio similar (este modelo cuesta unos €1.400), y sus vídeos tampoco van a la par en este sentido: son muy buenos, pero no tanto como para pelear los mismos puestos que la fotografía.

La cámara selfie tiene una resolución de 13 MP y las traseras están divididas por dos de 50 MP y una de 40 MP.La principal de ellas y sin duda el motivo de su calidad fotográfica, tiene una lente retráctil para darle mayor capacidad al sensor de una pulgada y este detalle es fundamental. Son muy pocas las cámaras de teléfonos móviles que cuentan con un sensor de este tamaño, un ejemplo es Xiaomi en sus últimos modelos. El problema con este tipo de sensores es que, si bien captan mucha más luz, pueden producir recortes en los bordes. Huawei resuelve esto con la cámara retráctil: al desplazarse hacia arriba, se “aleja” del sensor y mejora la captación de luz. Y esa es su gran baza fotográfica, es decir, se aprovecha por completo del sensor de una pulgada.

Los zoom admiten hasta 200x aunque en el máximo de la expresión es necesario usar un trípode. En cuanto al macro es muy efectivo hasta los 5 cm, aunque aquí la lente tiene mucho que ver. Huawei hace un muy buen trabajo de procesamiento de imagen gracias a su software, algo con lo que tiene experiencia, pero se nota la falta de Leica. Quizás si la sociedad siguiera en pie sería injusto para la competencia.

A esto hay que sumarle que la lente principal cuenta con un diafragma de 1,6 que puede abrirse y cerrarse (y es visible esta operación) y que puede congelar objetos que se mueven hasta 300 km/h. es razonable que se haya ganado el favoritismo fotográfico de algunos. En pocas palabras: es una cámara pegada a un móvil.

En lo que a diseño respecta, estamos ante una pantalla de excelente calidad y 6,8 pulgadas. Sobresale, física y visualmente, el módulo de las cámaras traseras y la textura en relieve fabricada en cuero vegano y disponible en color verde agua, negro y marrón. Esto es lo que más destaca en cuando a diseño, ya que de frente no es muy diferente a otros móviles que emplean acero y cristal de alta calidad entre sus materiales.

En lo que a cerebro respecta, cuenta con un procesador propio, el Kirin 9010, una memoria RAM de 16 GB y una capacidad de almacenamiento de 512 GB. Lo estándar en este tipo de móviles de alta gama. ¿Se nota la ausencia de un procesador Qualcomm? En muy pocos apartados, principalmente en el calentamiento en ciertas tareas muy exigentes. Otro tema importante respecto a Huawei y sus móviles previos, era el 5G: sus móviles no tenían esta capacidad. Pues ahora, si el veto se da por terminado, al Pura 70 Ultra le bastará una actualización para responder a este estándar de conectividad.

En lo que a batería respecta, Huawei lo controla muy bien: 5200 mAh para el Pura 70 Ultra, con un cargador (incluido) de 100 W y una capacidad de carga inalámbrica de 80W. El móvil se carga un 50% en menos de 15 minutos.

Y llega finalmente el gran tema Huawei: los servicios Google. A partir de ahora bastará descargarse la app Micro G (básicamente una biblioteca de apps de Google), que permite el acceso directo a las apps usadas en la Play Store. Ya no hay problemas de actualización ni de compatibilidad. En lo más mínimo. Esto quiere decir que, a partir de ahora, solo las preferencias personales y el precio son las dudas.

Veredicto: Si la fotografía inclina la balanza a la hora de elegir un móvil y el dinero no es un obstáculo, este móvil tiene el podio.