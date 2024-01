Instinction: descubre el videojuego que pretende resucitar la fiebre por los dinosaurios.

Hashbane Interactive ha publicado una secuencia recogida de ‘Instinction’, su nuevo título prehistórico de acción y aventuras producido con el poderoso motor gráfico de última generación Unreal Engine 5. La secuencia distribuida por la desarrolladora centra su atención en los primeros momentos de la experiencia y, como tal, no ofrece demasiados detalles relevantes sobre su jugabilidad. Sin embargo, no se puede negar que lo mostrado del proyecto, luce de un modo impresionante y parece aprovechar al máximo las bondades del motor gráfico para impulsar la iluminación, animaciones y en líneas generales, la calidad de todos los modelados con respecto a muchos de los videojuegos más actuales.

Caminando entre dinosaurios en un mundo perdido

La aventura nos llevará a explorar el Valle del Rift, un vasto mundo escondido dentro de la Península de Yucatán, poblado por dinosaurios vivos y protegido del exterior por una civilización oculta. Isabel, una aventurera ecologista con una misteriosa conexión con el territorio, se verá arrastrada a este extraño mundo lleno de peligros primigenios, donde gigantes extintos caminan sobre el mismo suelo que los seres humanos.

Instinction. Hashbane Interactive.

El título, que promete devolver a los videojuegos los enfrentamientos entre humanos y dinosaurios, ha optado por el formato en primera persona, pero hasta el momento no hay muchos más detalles revelados sobre las mecánicas del proyecto. Según Hashbane Interactive, las primeras versiones estarán disponibles en acceso cerrado durante 2024, y siempre que no surjan demasiados inconvenientes, esperan publicarlo a lo largo de 2025. Vale la pena señalar que ‘Instinction’ no será la única producción importante que ha optado por emplear las tecnologías de Unreal Engine 5, que ofrece resultados impresionantes sin demandar requisitos estratosféricos. De hecho, los requerimientos iniciales que ha proporcionado el equipo de desarrollo no parecen ser demasiado elevados, aunque estas referencias están sujetas a cambios a medida que se acerque el lanzamiento.

Requisitos mínimos:

SO: Windows 7 de 64 bits; Procesador Intel Core i3-3220 o equivalente AMD; Memoria: 8 GB de RAM; GPU: NVIDIA GTX 660/GTX 1050 o AMD Radeon HD 7770; DirectX: Versión 11; Almacenamiento: 45 GB de espacio disponible.

Requisitos recomendados:

SO: Windows 10 de 64 bits; Procesador: Intel Core i5-6600 @ 3,3Ghz (6.ª generación) o AMD Ryzen 5 1400; Memoria: 12 GB de RAM; GPU: NVIDIA GeForce GTX 970 o AMD Radeon R9 390X, con mínimo 4 GB de VRAM; DirectX: Versión 11; Red: conexión a internet de banda ancha; Almacenamiento: 45 GB de espacio disponible.

Sinopsis

“Descubre un antiguo misterio enterrado dentro del Valle del Rift y conoce la historia de las personas que llaman hogar a este lugar. Mientras Isabel sigue la historia de su familia hasta el Valle, descubrirá cómo su propio pasado está ligado tanto a su gente como al misterio en el corazón del Rift. Lucha para mantenerse con vida en un mundo mortal de dinosaurios vivos, donde antiguos depredadores y presas aún viven en un delicado equilibrio.”