Un madrileño explica en TikTok sus "choques culturales" en Barcelona... y la lía: ''''Aquí todo cierra mínimo una o dos horas antes"

Los choques culturales son situaciones en las que una persona se encuentra en un entorno o cultura diferente a la suya propia y experimenta dificultades para adaptarse y comprender las normas, valores y comportamientos de la cultura anfitriona. Estos choques culturales pueden ocurrir cuando una persona viaja o se traslada a otro país, se relaciona con personas de diferentes orígenes culturales, o incluso en situaciones cotidianas donde las expectativas culturales pueden ser diferentes.

En este caso, un usuario de TikTok llamado @mazomayrit ha publicado un video en la red social en el que explica las cosas más extrañas y que más le han sorprendido de Barcelona siendo madrileño.

El video ya acumula más de 130.000 reproducciones y casi 9.000 me gustas.

Los horarios

En primer lugar se dedica a hablar de los horarios en la ciudad de Barcelona, centrándose más efusivamente en el metro. ''Aquí todo cierra mínimo 1 o 2 horas antes que en Madrid''. ''Lo que si que llevo mal es el horario del metro, que de normal cierre a las 00:00 horas es un crimen'', explica el joven en el video. Añade también que no se respeta el orden de entrada: ''la gente no deja salir antes de entrar, no se respeta nada''.

Los choques lingüísticos

En cuanto a los choques lingüísticos, el joven explica que pese a dominar relativamente bien el catalán, algunos le han llamado la atención. ''Que se despidan con ''que vaya bien'' me parece una cosa monísima'' empieza diciendo.

''Que las cosas del tiempo lo llamen ''natural''. ''Más de una vez he pedido un café con leche del tiempo y se han quedado flipando'', explica.

Otro choque lingüístico por el que ha pasado es la forma de llamar ''olivas'' a las aceitunas. ''Me suena tan pijo que llamen a las aceitunas olivas, que lo siento mucho, me suena rarísimo'', explica en el video.