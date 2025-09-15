Esto es lo que Apple te cobrará por reparar un iPhone 17 o iPhone Air

Tener un percance con el móvil y que sufra algún desperfecto siempre es un inconveniente. No solo práctico, sino también económico y especialmente si se trata de un terminal de gama alta como los nuevos iPhone 17 y Air.

Apple ha actualizado su página de soporte con los precios que tendrá reparar sus nuevos terminales y, como es de esperar con la compañía de la manzana, no serán baratos, especialmente si no tienes contratado el servicio AppleCare+. Este es el plan de garantía y asistencia técnica de Apple que da al usuario acceso prioritario al soporte de Apple, cobertura por desgaste de la batería y reparaciones por daños accidentales. Su coste es de 229 € o 299 €, si se añade la cobertura de robo y pérdida, por dos años. Y si lo pagas mensualmente -11,99 € o 14,99 € al mes, respectivamente, puedes extender la cobertura hasta 5 años. Pero esto no significa que si tienes AppleCare+ te puedas olvidar de aflojar más dinero si tu iPhone tiene un accidente.

Con AppleCare+, cada incidencia por daños accidentales está sujeta a un cargo por servicio de 29 € en caso de daños en la pantalla o el vidrio trasero, o de 99 € para otros tipos de daños accidentales, mientras que, si se trata de robo o pérdida, el coste por servicio -máximo dos asistencias al año en este caso- es de 129 €. El servicio de Apple también asegura el uso de piezas originales en las reparaciones y la disponibilidad de un dispositivo de sustitución mientras se lleva a cabo el arreglo.

AppleCare+ no es barato, pero sale mucho mejor que tener que llevar un iPhone a reparar sin estar cubierto por el plan de la compañía. Los precios, con o sin AppleCare+, son los siguientes:

Costes de reparación en España (con y sin AppleCare+) Tipo de reparación iPhone Air iPhone 17 iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max Con AppleCare+ Pantalla agrietada (solo la parte frontal) 405 € 405 € 405 € 489 € 29 € Daños en el vidrio trasero 169 € 169 € 169 € 169 € 29 € Pantalla agrietada y daños en el vidrio trasero 499 € 499 € 499 € 585 € 58 € Batería 135 € 109 € 135 € 135 € 0 € Cámara trasera 199 € 199 € 299 € 299 € 99 € Otros daños 859 € 729 € 899 € 955 € 99 €

Como referencia, el iPhone Air parte de 1.219 €, el iPhone 17 de 959 €, el 17 Pro desde 1.319 € y el 17 Pro Max lo hace en 1.469 €.