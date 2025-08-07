Microsoft filtra los detalles de GPT-5, el nuevo modelo de ChatGPT, horas antes de su lanzamiento

Esta es una semana de novedades importantes por parte de OpenAI. Tras lanzar un nuevo modelo de lenguaje de pesos abiertos, descargable y ejecutable en local, este jueves llega el plato fuerte: GPT-5, una nueva familia de modelos de lenguaje para potenciar el chatbot más famoso de la industria.

OpenAI tiene prevista la presentación oficial para las 19:00 horas, en España, de esta tarde. Sin embargo, los principales detalles sobre la familia de modelos han sido filtrados accidentalmente a través de un repositorio de Microsoft en GitHub.

La publicación de la compañía en GitHub, ya eliminada, señalaba que GPT-5 estará disponible en GitHub Models, un repositorio centralizado para modelos de IA. Aunque se ha rumoreado que OpenAI podía limitarse hoy a mostrar solo un adelanto, la publicación confirma que todos los nuevos modelos GPT-5 serán lanzados hoy.

Así, GPT-5 será el modelo más avanzado de OpenAI hasta la fecha, con mejoras importantes en razonamiento, calidad del código y experiencia de usuario general. Será capaz de abordar tareas complejas de programación con un input mínimo, ofrecer explicaciones de código más precisas y mostrar mejores capacidades agénticas o de razonamiento autónomo.

Todas las variantes de GPT-5

Por si no hubiera ya bastante lío con los modelos que se pueden usar en ChatGPT -los usuarios de Plus pueden elegir entre 7 actualmente-, es de esperar que algunas de ellas desaparezcan de la lista de opciones cuando se incorporen las cuatro variantes de GPT-5:

Gpt-5 : diseñado para tareas lógicas y procesos en varios pasos.

: diseñado para tareas lógicas y procesos en varios pasos. Gpt-5-mini : versión ligera para aplicaciones con restricciones de coste.

: versión ligera para aplicaciones con restricciones de coste. Gpt-5-nano : optimizado para velocidad y escenarios con baja latencia.

: optimizado para velocidad y escenarios con baja latencia. Gpt-5-chat: orientado a conversaciones avanzadas, naturales, multimodales y con conciencia de contexto, pensadas para entornos empresariales.

Quiénes podrán usar GPT-5

Los desarrolladores podrán acceder a GPT-5 desde la pestaña Models en GitHub y explorar sus capacidades tanto en el playground de GitHub Models como a través de la API de GitHub.

Para el público general, GPT-5 estará disponible a través de ChatGPT y Copilot de Microsoft. En Copilot, GPT-5 se ofrecerá en el nuevo modo Inteligente (‘Smart’), que ajusta el nivel de razonamiento -más rápido o más profundo- en función de la tarea. Aunque puede parecer una función sencilla, es una capacidad exclusiva del nuevo modelo GPT-5.

En ChatGPT, todos los usuarios tendrán acceso a GPT-5, aunque con diferentes capacidades: