La NASA descubre algo extraño sobre el lugar de alunizaje de la misión Artemis

La tercera etapa del programa Artemis, contempla regresar a la Luna después de 53 años, la última vez que pisamos nuestro satélite. Y el lugar seleccionado para esta nueva huella lunar es el Polo Sur lunar. Solo hay un problema: no es lo que pensábamos.

Un equipo de científicos de la NASA ha descubierto que podríamos habernos equivocado sobre cómo se formó el cráter más grande de la Luna, la cuenca del Polo Sur-Aitken (SPA), hace aproximadamente 4.300 millones de años.

En un estudio publicado en Nature, los autores, liderados por Jeffrey Andrews Hanna, señalan que el cráter de más de 1.900 kilómetros parece haber sido el resultado de un impacto indirecto hacia el sur, y no del impacto frontal de un asteroide, como se creía anteriormente.

Los hallazgos podrían ayudar a explicar por qué la cara oculta de la Luna está plagada de grandes cráteres, mientras que la cara visible, más explorada, es relativamente lisa. Además, podrían tener “implicaciones importantes para la próxima exploración humana del polo sur lunar”, señala el estudio.

Esto se debe a que las misiones de la agencia espacial aterrizarán en el borde inferior de la cuenca, el mejor lugar para estudiar la zona de impacto más grande y antigua de la Luna, donde debería acumularse la mayor parte de la eyección, material procedente de las profundidades del interior lunar.

En otras palabras, la región donde planeamos aterrizar los primeros astronautas en la Luna en más de medio siglo, dentro de tan solo dos años, podría contener aún más pistas sobre la evolución de la Luna y su estructura interior de lo que pensábamos: una feliz coincidencia que debería entusiasmarnos aún más con el tan esperado regreso de la NASA.

El equipo analizó la forma de la cuenca de impacto solar y la comparó con otras cuencas de impacto gigantes del sistema solar. Descubrieron que su forma oblonga, en forma de lágrima, probablemente se debía a un impacto hacia el sur, que atravesó la corteza lunar y reveló minerales más pesados ​​en el proceso.

Las teorías actuales sugieren que la Luna estuvo cubierta alguna vez por un océano de magma, resultado de la energía que liberó al formarse. Los minerales más pesados ​​se hundieron para formar su manto sólido, mientras que los más ligeros flotaron hacia la superficie para formar su corteza.

Algunos minerales “sobrantes”, como el potasio, las tierras raras y el fósforo (o KREEP, como señalan los científicos, evadieron gran parte de este proceso y, en cambio, se concentraron en el océano de magma restante, quedando finalmente atrapados entre el manto y la corteza.

“Si alguna vez has dejado una lata de refresco en el congelador, habrás notado que, a medida que el agua se solidifica, el jarabe de maíz de alta fructosa resiste la congelación hasta el final y, en cambio, se concentra en los últimos restos de líquido - explica Andrews Hanna en un comunicado -. Creemos que algo similar ocurrió en la Luna con el KREEP”.

Sin embargo, el material rico en KREEP se acumuló mucho más en la cara visible de la Luna, y no en su cara oculta, que antes era volcánicamente más activa, una sorprendente asimetría que sigue siendo un gran misterio.

“Los últimos hallazgos sugieren que la corteza se engrosó en la cara oculta, y que el océano de magma que se encontraba debajo fue expulsado hacia los lados, como si se exprimiera pasta de dientes de un tubo, hasta que la mayor parte terminó en la cara visible”, añade Andrews Hanna.

La brecha formada por el impacto hacia el sur sugiere que la región se encuentra en el límite entre la corteza rica en KREEP y la corteza más regular.

“Los últimos restos del océano de magma lunar terminaron en la cara visible, donde observamos las mayores concentraciones de elementos radiactivos – afirma Andrews Hanna -. Pero en algún momento anterior, una capa delgada e irregular de océano de magma habría existido debajo de partes de la cara oculta, lo que explica la eyección radiactiva en un lado de la cuenca de impacto del polo sur”.

Los hallazgos destacan cuánto aún queda por aprender sobre nuestro vecino celestial más cercano, y cómo nuestro conocimiento actual dista mucho de ser definitivo.

“Con Artemis, tendremos muestras para estudiar aquí en la Tierra y sabremos exactamente qué son – concluye Andrews Hanna -. Nuestro estudio confirma que estas muestras pueden revelar aún más sobre la evolución temprana de la luna de lo que se pensaba”.