¿Por qué la NASA transmitió una canción de hip-hop al espacio?

En 2008, la NASA transmitió por primera vez una canción (Across the Universe, de The Beatles) al espacio. La transmisión a través de Deep Space Network de la NASA conmemoró el 40 aniversario de la grabación de esta canción, así como el 50 aniversario de creación de la agencia espacial. La transmisión estaba dirigida a la Estrella Polar, Polaris, que se encuentra a 431 años luz de la Tierra y viajó a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Ahora la NASA lo ha vuelto a hacer, pero esta vez de hip-hop: The Rain (Supa Dupa Fly) de Missy Elliott, fue transmitida a Venus a través de la red Deep Space Network o DSN.

Este es el servicio de telecomunicaciones más grande y sensible del programa de Navegación y Comunicaciones Espaciales (SCaN) de la NASA, el DSN tiene una serie de antenas de radio gigantes que permiten a las misiones rastrear, enviar instrucciones y recibir datos científicos desde naves espaciales que se aventuran a la Luna y más allá.

“Tanto la exploración espacial como el arte de Missy Elliott han consistido en superar los límites – explica Brittany Brown, directora de la División de Tecnología y Digital de la Oficina de Comunicaciones de la sede de la NASA, en un comunicado -. Missy tiene un historial de infundir narraciones centradas en el espacio e imágenes futuristas en sus videos musicales, por lo que la oportunidad de colaborar en algo fuera de este mundo es realmente apropiada".

La canción viajó unos 254 millones de kilómetros desde la Tierra hasta Venus, el planeta favorito del artista. Transmitida a la velocidad de la luz, la señal de radiofrecuencia tardó casi 14 minutos en llegar al planeta. La transmisión fue realizada por la antena parabólica de radio de la Estación Espacial Profunda 13 (DSS-13), de 34 metros de ancho, ubicada en el Complejo de Comunicaciones del Espacio Profundo Goldstone de DSN, cerca de Barstow en California. Casualmente, el DSS-13 también recibe el sobrenombre de Venus. La carrera musical de Elliott comenzó hace más de 30 años y el DSN se ha estado comunicando con naves espaciales durante más de 60 años. Ahora, gracias a la red, su música ha viajado mucho más allá de sus fans terrestres hacia un mundo diferente.

“¡Todavía no puedo creer que voy a salir de este mundo con la NASA a través de Deep Space Network cuando 'The Rain (Supa Dupa Fly)' se convierte en la primera canción de hip-hop que se transmite al espacio! - señalaba Elliott en el comunicado -. Elegí Venus porque simboliza fuerza, belleza y empoderamiento, ¡y me siento muy honrado de tener la oportunidad de compartir mi arte y mi mensaje con el universo!"

Dos misiones de la NASA, seleccionadas en 2021, explorarán Venus y enviarán datos a la Tierra utilizando el DSN. DAVINCI (Investigación de gases nobles, química e imágenes de Venus en atmósfera profunda), realizada desde el Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland, está programado para lanzarse en unos cinco años.

La segunda es VERITAS (Emisividad de Venus, Ciencia de Radio, InSAR, Topografía y Espectroscopia), que se lanzará no antes de 2031 y es también parte de la NASA y de la Agencia Espacial Europea (ESA). El objetivo de este ensayo es probar cómo funcionan las comunicaciones entre la Tierra y otros planetas para poder enviar instrucciones a las sondas y recibir información en el menor tiempo posible.