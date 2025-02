La NOAA publica el audio con la implosión del sumergible Titan en su descenso a los restos del Titanic

El 18 de junio de 2023 tuvo lugar el accidente en el mar que más atención ha concitado en los últimos años. No por el número de víctimas, sino por las circunstancias del suceso. Cinco millonarios en un pequeño sumergible experimental, sin certificar, que confían en las promesas de OceanGate de poder descender hasta los 3.800 metros de profundidad a los que se hallan los restos del Titanic y verlos a través de la ventana del Titan.

Ese día, una hora y cuarenta minutos después de iniciar el descenso, se perdió el contacto con el sumergible. Ante la incertidumbre, comenzó una operación de rescate que concluyó cuatro días después cuando la Guardia Costera de Estados Unidos informó de que había localizado restos del Titan en el fondo marino, a 487 metros de la proa del Titanic. El sumergible había implosionado durante su descenso matando instantáneamente a sus tripulantes. Desde entonces, el caso está bajo investigación de las autoridades estadounidenses para determinar las causas exactas del accidente; y ahora la Junta de Investigación Marina de la Guardia Costera que se ha hecho cargo del caso ha publicado un audio con el registro de la implosión del Titan

La grabación con la firma acústica de la implosión proviene de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE.UU., NOAA por sus siglas en inglés, que la capturó con un registrador acústico pasivo situado a 1.448 kilómetros del lugar del suceso, en el Atlántico Norte. La grabación presenta un sonido estático que se ve interrumpido por un estruendo, indicando el último instante de los tripulantes del Titan. La marca de tiempo de la implosión es las 13:34 UTC. Esto es, 17 minutos después de que se perdiera la comunicación con el Titan.

The #TitanMBI releases the suspected acoustic signature of the Titan submersible implosion. Audio recording courtesy of NOAA/NPS Ocean Noise Reference Station Network) https://t.co/h3ySH0PhiApic.twitter.com/dXC7C1hy4y — USCG MaritimeCommons (@maritimecommons) February 8, 2025

El submarino transportaba al multimillonario británico Hamish Harding, de 58 años, quien voló en un vuelo suborbital de Blue Origin en junio de 2022, al multimillonario paquistaní Shahzada Dawood de 48 años y a su hijo de 19, Suleman Dawood, un explorador francés de 77 años llamado Paul-Henry Nargeolet, y al director general de OceanGate, Stockton Rush, que tenía 61 años.

El Titan era un pequeño sumergible de seis metros de longitud con un casco de fibra de carbono, un material con menor densidad y peso que el acero o titanio que habitualmente se encuentran en submarinos. En su interior, mayormente vacío para que los tripulantes tuvieran cierto espacio, había un pequeño inodoro, pantallas táctiles para el sonar y gestión del submarino, así como otra pantalla para ver las imágenes captadas por las cámaras 8K externas, y un ojo de buey de 60 centímetros en la proa.

Rush, que era el piloto del Titan, lo controlaba con un mando barato de videojuegos de Logitech. OceanGate, que ya había realizado varias excursiones al Titanic con éxito, cobraba 250.000 dólares por asiento. Ya antes del accidente, la empresa había sido muy criticada por su falta de seguridad.