El Nothing Phone (2) podrá usar la app de mensajería del iPhone, iMessage, pero con truco.

Nothing, la start up de smartphones creada por uno de los cofundadores de OnePlus, Carl Pei, ha anunciado el lanzamiento de una nueva aplicación de mensajería compatible con iMessage y que, a efectos prácticos, permite el uso de la aplicación de mensajería de los iPhone en un smartphone Android. Será la segunda generación de su smartphone, Phone (2), la que recibirá Nothing Chats a partir de este viernes y permitirá el uso de las características burbujas azules de iMessage, además de otras funciones, en un móvil que no es de Apple.

Según explica la compañía en su página web, el lanzamiento de Nothing Chats obedece a que “los servicios de mensajería dividen a los usuarios de móviles” y así pretende “derribar esas barreras”. Pero hacerlo requerirá al usuario confiar en Sunbird, la plataforma de mensajería que emplea Nothing Chats, para introducir las credenciales de su cuenta iCloud, requisito necesario para usar iMessage a través de la nueva app.

Sunbird, que es un servicio de mensajería compatible con múltiples aplicaciones y al que normalmente se accede por lista de espera, asegura que su arquitectura permite que los mensajes se entreguen de un usuario a otro sin ser almacenados en ningún punto del recorrido.

Coming soon. pic.twitter.com/5PLl7ByLFm — Nothing (@nothing) November 14, 2023

Jane Nho, jefe de relaciones públicas de Nothing en Estados Unidos, ha afirmado al medio The Verge que las credenciales de iCloud se almacenan como un token “en una base de datos encriptada” asociada con uno de los Mac Mini, situado en Estados Unidos o Europa dependiendo de la ubicación del usuario, que hace de puente con iMessage para la recepción y envío de mensajes. No es, desde luego, un soporte nativo. Tras dos semanas de actividad, Sunbird elimina la información de la cuenta.

Nothing Chats admite varias funcionalidades de iMessage, pero no todas. El usuario podrá enviar mensajes, participar en grupos, ver cuándo un contacto está escribiendo, usar notas de voz y compartir vídeos y fotos en HD. No podrá reaccionar a los mensajes ni editarlos, pero estas características llegarán próximamente.

Nothing es una recién llegada al mercado móvil cuyos primeros productos han sido los auriculares Nothin Ear y el Nothing Phone, cuya segunda generación fue lanzada este verano. En el vídeo que ha acompañado el anuncio de Nothing Chats, Pei explica que sus auriculares se venden mejor que sus teléfonos y consideran que la compatibilidad limitada entre iMessages y los Mensajes de Android es una barrera de entrada para los usuarios del móvil de Apple.

Cuando un mensaje se envía de Android a iPhone o viceversa, se recibe como un SMS tradicional, sin aprovechar las características del protocolo RCS (Rich Communication Service) que añade funcionalidades similares a las de las apps de mensajería como WhatsApp. Estás, sin embargo, si están disponibles cuando el envió de mensajes se produce dentro de la misma plataforma.