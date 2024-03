La nueva actualización de Android trae una opción que Apple ya tiene hace meses

Si bien es cierto que nuestros smartphones tienen más características de inteligentes que de teléfonos (cámaras, música, procesamientos de datos y hasta IA), la base de todo ello reside en su capacidad para hacer llamadas, para comunicarnos. Y si no tenemos acceso a las antenas, muchas de sus funciones se complican, por no decir que se anulan. La llegada del iPhone 14 permitió eludir este obstáculo gracias a la conexión satelital y la opción Emergency SOS: si tenemos una emergencia, el dispositivo puede conectarse a una red satelital y enviar un mensaje. Y eso es lo que quiere Android.

Junto al iPhone 14, el único teléfono que actualmente ofrece la opción satelital es el Huawei Mate 60 Pro, gracias a su conexión con el satélite Tiangong, pero no es un móvil Android. Esto podría cambiar con la llegada de Android 15. Tanto el iPhone como el móvil de Huawei, utilizan un hardware de antena telefónica especial para establecer una conexión directa con satélites de órbita terrestre baja (LEO por sus siglas en inglés). Esto permite que envíen mensajes de texto a servicios de emergencia aun sin conectividad por antena.

Obviamente, esta característica ha tenido una muy buena recepción, pero Google (léase Android), debía resolver algunos problemas. La esperanza estaba puesta en el programa Snapdragon Satellite, pero Qualcomm lo cerró excusándose en que los fabricantes estaban interesados en “soluciones basadas en estándares” para la conectividad de satélite a teléfono y no les tentaba la idea de depender de soluciones patentadas que podrían costarles mucho (tiempo y dinero) en términos de licencias y hardware.

La solución llegaría de la mano de la sociedad que han establecido T-Mobile y SpaceX y que permitiría tener acceso a satélites en casos de emergencia. Los satélites ya se han lanzado y solo necesitan un cielo limpio para poder comunicarse con los teléfonos. Pero lo que necesitan los teléfonos es una actualización.

De acuerdo con un artículo publicado recientemente, la última versión beta de Android 14 tendría en la configuración una opción de Mensajería satelital. Aquí se describe cómo se “puede enviar y recibir mensajes de texto por satélite”. También señala que el teléfono se “conectará automáticamente a un satélite" cuando no tenga conexión por antena.

