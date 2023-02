Nuevos indicios apuntan el estreno de la serie basada en el universo Twisted Metal.

El éxito que está cosechando la adaptación de ‘The Last of Us’ no parece haber dormido en los laureles al personal de PlayStation Studios, donde prometen repetir similares cotas de éxito con otras producciones audiovisuales planeadas para 2023. En un mensaje publicado en redes sociales, el jefe de productos de la división de Sony, Asa Qizilbash, asegura: “PlayStation Productions este año en un solo viaje en ascensor”.

PlayStation Productions this year in one elevator ride. You can’t see me, but my head is on fire too 🤡🔥 pic.twitter.com/kLHx4kl9eP — Asad Qizilbash (@aqizil) January 31, 2023

Además de mostrar una imagen de ‘Gran Turismo’ y una pared decorada con la portada de ‘The Last of Us Parte I’, también asegura: “No me puedes ver, pero mi cabeza también está en llamas”, seguido de los emoticonos de un payaso y fuego, una referencia a Sweet Tooth, cuya cara de payaso sonriente es la imagen más icónica de la serie y portada de los 10 títulos publicados hasta la fecha. En su caso, realiza una indicación a la serie de televisión ‘Twisted Metal’, cuya producción se encontraba muy avanzada en el año 2022.

En un mensaje publicado en agosto del año pasado, el escritor y productor Michael Jonathan Smith (‘Cobra Kai’), ya confirmó que la adaptación había terminado de grabar su primera temporada. En aquel momento también aseguró que el material había entrado en la fase de edición y postproducción, últimos pasos antes de estrenarse en el sistema de transmisión Peacock de NBC Universal Television.

Twisted Metal promete mucha acción y humor

Protagonizada por Anthony Mackie (Halcón en el Universo Cinematográfico de Marvel), ‘Twisted Metal’ promete una serie con muchos elementos de acción y humor. Según el productor Carter Swan, la adaptación se aproxima a lo que propone la película ‘Bienvenidos a Zombieland’ de 2009, que convierte las historias de no-muertos en algo bastante cómico.

Mackie interpreta a John Doe, un personaje sin memoria que debe atravesar una versión postapocalíptica de Estados Unidos invadida por psicópatas motorizados. Contando con la ayuda de la ladrona de coches Quiet (Stephanie Beatriz, en ‘Brooklyn Nine-Nine’), se enfrentará a figuras como el payaso psicópata Sweet Tooth, cuya interpretación ha recaído en Will Arnett (‘Arrested Development’).

Lo que queda por estrenarse

Tras ‘The Last of Us’, la ficción basada en el universo de ‘Twisted Metal’ es la segunda serie de televisión en producción con sello PlayStation Productions, estudio formado por Sony Interactive Entertainment para adaptar sus propiedades originales para cine y televisión. A lo largo de 2023 también está preparando el lanzamiento de la película ‘Gran Turismo’, dirigida por Neill Blomkamp (‘Chappie’, ‘District 9’) que promete mezclar elementos ficticios con historias del mundo real y está involucrada en adaptaciones de ‘Ghost of Tsushima’, ‘Horizon Zero Dawn’ y ‘God of War’, que no se estrenarán hasta el próximo año.