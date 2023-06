La UE hará obligatorias las baterías extraibles

De acuerdo con un informe de la Real Sociedad de Químicos del Reino Unido, el año pasado se tiraron a la basura más de 5.000 millones. Los metales y plásticos en su interior son una fuente enorme de contaminantes y muchos de estos componentes, aún son útiles...por ejemplo las baterías. Para evitar esto la UE ha aprobado una nueva regulación en la que incluyen "Diseñar baterías portátiles en electrodomésticos de tal manera que los propios consumidores puedan quitarlas y reemplazarlas fácilmente", según se lee en el comunicado.

Con 587 votos a favor, nueve en contra y 20 abstenciones, los eurodiputados respaldaron un acuerdo alcanzado con el Consejo para revisar las normas de la UE sobre baterías y baterías descartables: "La nueva ley tiene en cuenta la evolución tecnológica y los retos de futuro del sector y cubrirá todo el ciclo de vida de las baterías, desde el diseño hasta el final de su vida útil". Su entrada en vigor no se espera hasta dentro de 3,5 años, aproximadamente inicios de 2027, aunque hay una ventana para extender un poco más esta fecha teniendo en cuenta las necesidades de los fabricantes.

Si bien la medida solo afectará a la UE la realidad es que es obvio que se hará global al menos para muchos fabricantes que no cambiarán tanto un diseño dependiendo de si se venderá en Europa o no. No es esta la primera vez que la UE se manifiesta a favor de una tecnología más sostenible, un ejemplo de ello fue la imposición del cargador único de USB Tipo-C para todos los dispositivos y todos los fabricantes, medida que obligó a Apple por ejemplo a abandonar su puerto Lightning.

La regulación también aborda los porcentajes mínimos de componentes que deben reciclarse después de su uso, la cantidad mínima de componentes reciclados que deben usar los fabricantes en sus productos nuevos y una política más estricta de control de desechos.

“Por primera vez - explica el eurodiputado Achille Variati de la Comisión de Medio Ambiente -, tenemos una legislación de economía circular que cubre todo el ciclo de vida de un producto, un enfoque que es bueno tanto para el medio ambiente como para la economía. Acordamos medidas que benefician enormemente a los consumidores: las baterías funcionarán bien, serán más seguras y fáciles de quitar. Nuestro objetivo general es construir una industria de reciclaje de la UE más fuerte, particularmente para el litio, y un sector industrial competitivo en su conjunto, que es crucial en las próximas décadas para la transición energética y la autonomía estratégica de nuestro continente. Estas medidas podrían convertirse en un punto de referencia para todo el mercado mundial de baterías".

No tardarán mucho los fabricantes en reaccionar a esto y será interesante ver cómo cambia el sector y quienes se benefician de ello.