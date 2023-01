OpeanAI cobrará por el uso de ChatGPT Professional y está testando una app de la IA para iOS

Desde su lanzamiento el pasado 30 de noviembre, la inteligencia artificial ChatGPT se ha convertido en una de las sensaciones de Internet por su capacidad para mantener una conversación fluida y responder a una amplísima variedad de cuestiones y temas con una sorprendente naturalidad, claridad y eficiencia. Tanta que se ha comenzado a verla como una amenaza directa para el Buscador de Google a pesar de que OpenAI recuerda que su IA se encuentra en fase experimental y que puede llegar a dar información errónea o desactualizada. Sam Altman, CEO de Opean AI, señalaba recientemente que “actualmente, depender de ella para cualquier cosa importante es un error”.

ChatGPT is incredibly limited, but good enough at some things to create a misleading impression of greatness.



it's a mistake to be relying on it for anything important right now. it’s a preview of progress; we have lots of work to do on robustness and truthfulness.