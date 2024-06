La pesadilla de Elon Musk: hay tantos Tesla sin vender que ya se ven desde el espacio

Elon Musk no está teniendo un buen año. No solo se cuestiona su millonario salario en Tesla, también hay problemas con Neuralink y sus implantes y su gestión en Twitter deja mucho que desear. Y a todo esto hay que sumarle el año de "pesadilla" de Tesla: Musk, admite que una nueva plataforma de próxima generación y un vehículo de pasajeros más barato no llegarán hasta al menos el próximo año. Y los viejos vehículos sin vender se acumulan constantemente.

Con la caída de las ventas, la producción está superando considerablemente la demanda. Y Tesla aparentemente ha tenido dificultades para reducir la producción a tiempo, y las existencias no vendidas se acumulan tanto que literalmente pueden detectarse desde el espacio.

Las imágenes satelitales, cortesía del mercado de observación SkyFi, revelan que los lotes en los centros de ventas de la compañía en todo el país y su fábrica en Fremont, California, realmente están comenzando a llenarse: una visualización sorprendente de los continuos problemas financieros de Tesla.

Es probable que haya varios factores en juego. Por un lado, los fabricantes de vehículos eléctricos han notado desde hace tiempo una desaceleración en la demanda de vehículos totalmente eléctricos. Luego hay una afluencia de alternativas más baratas, particularmente de competidores en China que han alcanzado las ofertas de Tesla.

Por supuesto, el voluble CEO del fabricante de automóviles también ha tenido mucho que ver en esto, al ahuyentar a los compradores potenciales con su comportamiento histriónico y su trabajo en sus, muchas, otras empresas: Twitter, Space X, Neuralink y su papel en OpenAI o The Boring Company, por nombrar algunas.

Todo esto ha hecho que el inventario no vendido realmente está comenzando a acumularse. El mes pasado, imágenes que circulaban en línea mostraban cientos de Teslas sin vender acumulándose en un centro comercial moribundo en las afueras de Chesterfield, Missouri.

Es un momento turbulento para Tesla, con los accionistas listos para votar sobre el paquete salarial de 56 mil millones de dólares de Musk esta semana, que si nos basamos en una carta reciente del presidente de Tesla, Robyn Denholm, podría determinar el futuro de Musk en la compañía.

Mientras tanto, Musk afirmó esta semana en Twitter que "el sentimiento público es inequívocamente de apoyo", sin decir de dónde saca esa información. La realidad es que en el último trimestre Tesla produjo 433.371 vehículos, de los cuales quedaron en sus depósitos 47.000, más del doble que hace un año y su mayor desequilibrio hasta la fecha. Y eso se ve desde el espacio.