Poco F6 Pro, un móvil “a medias”: entre las prestaciones de un gama alta y el precio mucho más bajo

Desde hace unos años, Xiaomi ha hecho una clara apuesta por sus “buques insignia”: móviles de alta gama, de alta calidad, con los procesadores más avanzados y una fusión con Leica que los ha convertido en claros contendientes al trono fotográfico. Mientras tanto, sus teléfonos POCO, apuntan a un sector que persigue gastar menos relegando lo menos posible. Y, en este apartado, los POCO no responden a su nombre, más bien a su antónimo.

Ejemplo de ello son los POCO M 6 Pro o el C65, teléfonos de gama media con algunas sorpresas interesantes. Al igual que el presentado esta semana: el F6 Pro. Disponibles en dos colores (blanco y negro) ambos están inspirados en la Luna. El primero en su cara brillante y el segundo (por patrones y tonos) en los regolitos de su superficie. Si a eso le sumamos los laterales rectos, un módulo de cámara que sobresale y una pantalla de 6,67 pulgadas, estamos ante un dispositivo que capta miradas. Pero vamos por dentro, en profundidad.

Lo primero: su cerebro es un Snapdragon 8 Gen 2. Este es el procesador que llevaban los móviles más caros (Android, obviamente) el año pasado. Si a eso le sumamos una memoria RAM de 16 GB y un almacenamiento que alcanza 1 TB, tenemos garantía de que irá sobre ruedas de terciopelo, muy suave y sin saltos. El software nativo acompaña todo esto, facilitando aún más la idea de que, dos años atrás, sería un gama alta.

La pantalla, una AMOLED WQHD+, alcanza picos de brillo de 4000 nits, pero solo en algunas partes. Aun así, brilla por su presencia. Su tasa de refresco es de 120 Hz, no son los 140 de los topes de gama, pero la realidad es que, excepto en juegos muy específicos y con condiciones de conectividad precisas, apenas si se nota.

¿Materiales? Químicamente, estamos ante plástico, pero en el aspecto visual y táctil parece cristal y metal, el mismo que cubre el módulo de cámara y los biseles. Claramente, se nota la diferencia con la generación previa. En todos los apartados. Menos en el precio: el F5 Pro salió a la venta por €579 y este lo hace al mismo precio, solo que hasta finales de mes hay una promoción y es posible comprarlo por €499.

Consejo en cuanto al diseño: el móvil viene con una funda, pero es muy básica y desluce el distintivo diseño del dispositivo, por lo tanto, hay que comprar una que lo proteja sin ocultarlo. Y tener en cuenta que el módulo de la cámara ocupa mucho espacio y es fácil dar con él al apoyarlo: necesita protección.

En el apartado batería, viste una bestia de 5.000 mAh con cargador incluido de 120 W: pasa de 0 a 100 en menos de 20 minutos. Con 10 minutos tenemos para más de cinco horas de uso.

Solo faltan las cámaras. El POCO F6 Pro tiene una frontal con resolución de 16 MP y tres lentes en la trasera: 50 MP, 2 MP (macro) y 8 MP. Si casi todas las especificaciones previas lo equiparaban con un alta gama de 2022, las cámaras no responden a ese estándar. Son buenas, sí, pero Xiaomi ha apostado por las mejores cámaras en sus “buques insignia” y aquí no tanto. Si la fotografía es fundamental y es el factor que más pesa en un móvil, hay otras alternativas por un precio más reducido (léase Pixel 7, por ejemplo). No tendremos la misma potencia, pantalla ni batería, pero si elegimos la cámara, ese es el precio.

En pocas palabras: excepto por las cámaras, es un smartphone de gama media que se ha vestido, por dentro y por fuera, de gama alta.