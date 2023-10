¿Qué mirar al comprar un smartphone de segunda mano?

La caída de las ventas de teléfonos móviles ha afectado a todas las compañías. No solo es una cuestión de precios, también de competencia: cada vez hay más marcas que quieren hacerse un hueco en el sector. Si a eso le sumamos la crisis económica, es lógico que poca gente esté dispuesta a desembolsar 800 euros por año para cambiar de móvil… cuando a menudo no hay tanta diferencia de un año a otro. En este escenario es donde surge el mercado de los móviles de segunda mano o reacondicionados, que han llegado a duplicar en venta las cifras de los nuevos.

La iniciativa es lógica: hasta hace poco, unos cinco años, la mayoría renovaba su móvil de forma anual y así llegamos a que haya más móviles que habitantes del planeta. Y muchos de estos smartphones que quedaban “huérfanos” seguían funcionando perfectamente. De acuerdo con el informe ‘Hábitos de consumo de productos tecnológicos en España, realizado por MediaMarkt, “frente al precio y el contexto inflacionario actual, se abre la posibilidad de adquirir productos reacondicionados, los cuales se pueden obtener por un precio que supone una rebaja de entre el 40% y 50% frente a los productos nuevos. En España el 85% de la población conoce esta opción y 7 de cada 10 consumidores se han planteado adquirir un producto tecnológico reacondicionado”.

El informe contó con 1.700 voluntarios de todo el país y se centró en conocer la antigüedad y el estado de los principales productos tecnológicos en los hogares españoles. Las conclusiones señalan que no solo los móviles serán objeto de esta tendencia: aspiradores, auriculares y cafeteras, también seguirán el mismo camino. Y es que la demanda de telefonía de segunda mano se incrementó en un 24% en 2023, según un análisis de Canalys. Por su parte, un estudio de IDC afirma que la venta de reacondicionados alcanzó los 282,6 millones de unidades y en 2026, se espera que esta cifra aumente a 413,3 millones, lo que supondría un crecimiento anual del mercado de un 10,3%.

Datos de la compañía SMAAART, dedicado al reacondicionamiento de smartphones, muestran que el 58% de los españoles tiene intención de comprar un teléfono reacondicionado, mientras que el 44% ya lo ha hecho anteriormente. A la ventaja del precio se suma que, al dar nuestro móvil, también podemos recibir algo de dinero, lo que hace que los reacondicionados resulten aún más económicos si hacemos este cambio.

Pero la pregunta es, cómo sabemos qué debemos mirar a la hora de comprar un móvil de segunda mano. Lo primero es la garantía. La mayoría de las compañías serias que se dedican a ello, ofrecen garantías de hasta 3 años, una cifra similar a la de los dispositivos nuevos.

El primer paso que dan las empresas es revisar el producto y verificar que cumple con la normativa: el dispositivo debe estar desbloqueado y ser libre, y no debe figurar en ninguna lista negra, es decir, su venta no debe estar prohibida ni puede haberse denunciado su robo. De lo contrario, no se podría comercializar con dicho producto.

Entonces se pasa a la segunda fase. Allí es cuando se realizan las pruebas del producto (la mencionada SMAAART, por ejemplo, reacondiciona unos 100.000 móviles al año, casi 275 por día), para comprobar la calidad funcional del móvil. Se realizan pruebas en 32 puntos de control: capacidad de la batería, calidad de la llamada, cámara, bluetooth, etc. Finalmente, se lleva a cabo la certificación del teléfono: los dispositivos que pasen con éxito las etapas previas son certificados para su venta y categorizados según su estado de conservación, especificaciones y años de uso.

vigila que las normativas europeas de seguridad, privacidad y especificaciones, se cumpla en todos los dispositivos. Así, buscar el sello de estos móviles, es fundamental a Si bien las certificaciones de los renovados las llevan a cabo empresas privadas (que realizan las auditorias para asegurarse que se cumplan los requisitos), todas estas están bajo el paraguas de EUREFAS , la Asociación Europea de Renovación, que, se cumpla en todos los dispositivos. Así, buscar el sello de estos móviles, es fundamental a

la hora de adquirir un dispositivo de segunda mano.