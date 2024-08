Qué es el nuevo ‘doble toque’ de WhatsApp y para qué sirve

Si hay algo que hay que reconocerle a WhatsApp es que ofrece un flujo constante de actualizaciones. Solo en la última semana, se ha conocido que Meta estaba trabajando en una función al estilo del AirDrop de Apple llamada Nearby Share que permite compartir archivos con personas cercanas sin necesidad de tener una conexión a Internet. También el añadido de filtros y efectos de realidad aumentada en las videollamadas y, de repente, ha ganado miles de stickers animados al integrar los de Giphy, proveedor del que ya se podían usar sus GIF en WhatsApp, en los resultados del buscador de la app.

La aplicación tiene una amplia base de usuarios de su versión beta, lo que permite que las novedades sean conocidas antes de su despliegue en la versión estable, como son los casos mencionados. La última novedad en llegar a la beta es una nueva función llamada ‘doble toque’.

El doble toque es una nueva forma de reaccionar a un mensaje que permite responder de forma aún más rápida que con las llamadas reacciones. Estas llegaron en julio de 2022 y, aunque en un primer momento recortar en una pulsación la selección de un emoji para responder a un mensaje no parecía para tanto, lo cierto es que muchos usuarios nos hemos acostumbrado a usarlas con frecuencia y con el doble toque probablemente termine sucediendo lo mismo.

WhatsApp is working on a new double-tap message reaction feature for Android beta!



WhatsApp is now developing a new feature to allow users to quickly react to messages with a double-tap, and it will be available in a future update!https://t.co/HNLgBlQy48pic.twitter.com/NZq74BdcNC — WABetaInfo (@WABetaInfo) July 28, 2024

Esta nueva reacción ha aparecido en la versión v2.24.16.7 de la beta para Android, según ha informado el medio especializado en WhatsApp WABetaInfo. El nombre es bastante explicativo. Tocar dos veces de forma rápida en un mensaje envía automáticamente el emoji de un corazón como respuesta, indicando que el receptor está de acuerdo o que le ha encantado lo que ha recibido, dependiendo del contexto. Si quieres enviar un emoji diferente, tendrás que realizar un primer toque prolongado para usar las reacciones de la forma habitual y un tercero si quieres usar una diferente a las seis que muestra la app en la ventana emergente.

Los usuarios podrán utilizar el doble toque con mensajes de texto y contenido multimedia como fotos, videos, GIF, etcétera. WABetaInfo señala que la posibilidad de deshabilitar el doble toque no está planeada actualmente y funcionará de forma predeterminada una vez se despliegue la función, algo para lo que todavía no hay fecha.