Qué significan los colores de los puertos USB de tu ordenador: blanco, negro, azul, rojo…

El próximo año, el Universal Serial Bus cumplirá tres décadas con nosotros. Más conocido por sus siglas USB, su desarrollo comenzó a principios de los 90 y la especificación USB 1.0 fue introducida en 1996, con el objetivo de simplificar la conexión y comunicación entre dispositivos y ordenadores. Desde entonces, el estándar ha evolucionado considerablemente, ha sido amplísimamente adoptado y ha incorporado grandes mejoras en sucesivas especificaciones, siendo la más reciente USB 4.0, lanzada en 2022.

Para ayudar a distinguir unas de otras, los fabricantes asocian cada tipo de USB a determinados colores. Si echas un vistazo a la parte trasera de tu PC, donde se concentran la mayoría de puertos USB, probablemente veas algunos de color negro, otros azules, rojos, etc., dado que es habitual que convivan de varios tipos en un equipo. Existe una gran diferencia entre utilizar un puerto USB con un color u otro al conectar un dispositivo.

Ten en cuenta que esta distinción entre colores es habitual en la industria, pero no siempre lo siguen todos los fabricantes, por lo que puede haber casos en los que no coincida, aunque serán los menos. En este artículo vamos a explicarte a qué corresponde cada color para que puedas sacarles el mayor provecho a cada dispositivo que conectes. Cabe señalar que el estándar USB más reciente, 4.0, no está asociado a ningún color, por lo que en este caso depende de la decisión del fabricante que sea de uno u otro. Esta clasificación aplica a los conectores USB de tipo A, el formato de toda la vida, y no a los de tipo C que usan principalmente los móviles y cuyas características son independientes de su color.

USB Blanco (1.0)

Si tienes puertos USB de color blanco, seguro que tu ordenador tiene unos añitos. Corresponde a la especificación USB 1.0, que proporciona una tasa de transferencia de 1,5 Mbit/s (188 kB/s). Hoy en día, sirve para conectar periféricos que requieran muy poco ancho de banda, como teclados o ratones.

USB Gris (1.1)

La siguiente especificación llegó en 1998. USB 1.1, identificado con el color gris, subió la velocidad a 12 Mbit/s (1,5 MB/s). Un logro entonces, pero que hoy se queda corto excepto para algunos periféricos, como su predecesor.

USB Negro (2.0)

Con USB 2.0, en el año 2000, llegó lo que entonces llamaban "alta velocidad", lo que supuso una mejora sensible sobre USB 1.1. USB 2.0 aumentó la tasa de transferencia hasta 480 Mbit/s (60 MB/s) y se identifica por su color negro.

USB Azul (3.0)

El que hoy es el estándar USB más común, 3.0, llegó ocho años después con velocidades de hasta 4,8 Gbit/s (600 MB/s), 10 veces más que la especificación anterior. El color asociado a esta especificación es el azul.

USB Turquesa (3.1)

Si ves un puerto de color turquesa, se trata de una variante más veloz del USB 3.0, que llegó en 2013. La tasa de transferencia del USB 3.1 es de hasta 10 Gbit/s (1,25 GB/s).

USB Rojo (3.2)

La última actualización de la tercera generación del estándar USB 3.0 se lanzó en 2017. USB 3.2 suele corresponder con el color rojo y llega a los 20 Gbit/s (2,5 GB/s).

USB Amarillo

Un puerto USB de color amarillo puede corresponderse con USB 2.0 y posteriores. El color amarillo indica que ese puerto proporciona carga continua, incluso con el ordenador apagado.