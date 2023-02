Recrean con una IA “Galaxy of Flesh”, la película de 1985 de David Cronenberg que nunca existió.

Un nuevo ejemplo de arte generado por inteligencia artificial se ha hecho viral en redes sociales y, en esta ocasión, acompañado de polémica. Keith Schofield, director de videoclips y anuncios que ha trabajado con artistas como Beck y marcas como Apple Music, se ha tenido que enfrentar al enfado de algunos fans del director de cine canadiense David Cronenberg por haberse inspirado en él y su estilo para crear una colección de imágenes pertenecientes a una película que nunca ha existido, ni siquiera sobre el papel.

Schofield decidió utilizar el concepto de una “película perdida” de David Cronenberg con la IA generativa Midjourney y sobre él crear las imágenes que concitan algunos de los temas habituales del director canadiense y mucha estética ochentera. El resultado es espectacular, pero ha enfurecido a fans de Cronenberg que se han mostrado muy beligerantes con el director de videoclips. Le han acusado de robar el arte de Cronenberg, criticado por usar IA e incluso asegura haber recibido amenazas de muerte.

Cronenberg, que tiene una carrera de más de medio siglo a sus espaldas, destacó en los años 70 y 80 dentro del cine de horror y fantástico y progresivamente fue evolucionando hacia el drama pero manteniendo su gusto por, resumiéndolo de alguna forma, lo malsano. El trabajo de Schofield no tiene que ver con el Cronenberg más maduro de "Una historia de violencia" (2005) o "Promesas del este" (2007), pero sí con el de "Videodrome" (1983) o "La Mosca" (1986), películas en las que la fusión entre el hombre y la tecnología era un tema central.

Mucho de eso hay en "Galaxy of Flesh", en la que personajes y escenas recuerdan este concepto. Curiosamente, la base para comenzar a crear las imágenes no fueron escenas de películas de Cronenberg sino pertenecientes a "El imperio contraataca", la primera secuela de "Star Wars". Schofield comenzó aplicando sobre ellas el prompt, la descripción de texto que se indica a Midjourney para que comience a generar imágenes, DVD screengrab o captura de pantalla de DVD y “después fue como: todo hecho de piel y articulaciones, tendones, nervios, cordones umbilicales, estómagos, arteria”, ha explicado el director al medio Buzznews.

Titular la galería como “David Cronenberg's Galaxy of Flesh (1985)” no pretendía “crear clickbait, pero se convirtió en eso. Mucha gente empezó a compartirlo y decir: es terrible, no entiende a Cronenberg en absoluto”, señala Schofield.

Más allá de lo poco o mucho que se parezca a lo que hubiera hecho un joven Cronenberg en 1985 con un gran presupuesto, el realismo de las imágenes de "Galaxy of Flesh" constituye un nuevo testimonio de las capacidades de las inteligencias artificiales generativas y cómo están cambiando la creación artística.