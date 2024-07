El gadget del sábado: Robot Cortacésped Parkside PMRDA 20-Li, la hierba siempre más verde

Tras los robots aspiradores, que recorren la casa limpiando diferentes superficies, la llegada de robots cortacésped era el siguiente paso obvio. Y en este apartado, la conexión es aún más importante que en la limpieza del hogar: los obstáculos, las inclemencias del tiempo y las irregularidades del terreno, lo hacen más complejo. El Robot Cortacésped Parkside PMRDA 20-Li se comporta muy bien en estas áreas. Aunque hay algunos detalles con margen de mejora. Vamos por pasos.

Lo primero fue instalar el cable perimetral, una tarea imprescindible, pero más tediosa que leer los manuales de instrucciones. La recomendación del fabricante es enterrarla unos 5 mm más por cuestiones estéticas que por motivos operativos: el cortacésped no los cortará a menos que estén muy por encima del terreno. Si nos aseguramos que esté a ras del suelo, no habrá problemas. Para ello tenemos un total de 350 estacas que nos permiten “fijar” el cable.

El primer “problema” es que se trata de 200 metros de cable y muy pronto y muy fácil se enreda y hace la tarea compleja, sobre todo si no contamos con alguien que nos ayude a estirarlo. Quizás una rueda giratoria, como las usadas con las mangueras, sería una buena idea. Nuestra elección fue presentar el cable en todo el perímetro del jardín (unos 250 metros cuadrados, con varios árboles en el interior) y dejar un par de metros para correcciones. Luego lo instalamos. Es una tarea tediosa, pero si seguimos la máxima carpintera de “medir dos veces para cortar una”, se hace relativamente rápido.

El robot, entre sus accesorios, cuenta con una pequeña regla para medir los límites: hay que dejar unos 30 cm con los límites del jardín y el cable. Esta es una de las contras del cortacésped (robótico o no) … de todos ellos: siempre quedará una pequeña parte en los límites que sea muy complicada de cortar y habrá que recurrir a sistemas más localizados, como una desbrozadora. En este apartado es donde más preciso hay que ser para evitar que se dañe el robot o corte por zonas que no queremos. Nuevamente: toma tiempo, pero es imprescindible.

Luego está la programación: fecha y hora para poder conectarnos a la aplicación Parkside y poder controlar ciertos parámetros a distancia. Eso sí, la distancia está vigente siempre que estemos, móvil y cortacésped, conectados a la misma red wifi. En este apartado todavía le faltan opciones para sacarle más partido al robot.

Ahora, vamos con su función: cortar el césped. La primera sorpresa es que, si estamos acostumbrados a un robot de limpieza, este no tiene nada que ver. Es mucho más “caótico”: no tiene una ruta fija, va a su bola por completo, como un R2D2 caprichoso. Si bien al principio es hipnótico observarlo, hay que confesar que sorprende las elecciones que toma, ya que no se basa en senderos paralelos ni nada parecido. Pero a los pocos días, es elección muestra sus efectos: la hierba no muestra trazas de recorridos ni zonas más pobladas que otras o con diferentes tonos de verde.

El hecho de que no tenga escobillas, que las cuchillas sean muy filosas y que no “guarde” lo que ha cortado (queda “minimizado” y actúa como abono natural), tiene mucho que ver con esto. Si a eso le unimos que lo podemos programar para que corte a las horas que mejor nos venga, que podemos seleccionar cinco alturas distintas de corte y que lo podemos activar siempre que queramos (cuanto más a menudo mejor: cortará menos y mantendrá mejor la hierba), las ventajas son muchas.

Cuenta con detector de lluvia (vuelve a la estación de carga automáticamente) y lo bueno (sobre todo para quienes vivimos en el norte de España) es que el sensor se puede desactivar si la lluvia es muy leve y aun así queremos que siga operativo. No es lo mejor, pero sigue funcionando correctamente. Y, obviamente, al igual que los robots de limpieza, cuando se le acaba la batería o termina la tarea, vuelve a la estación de carga.

Pantalla del robot cortacésped J.S. J.S.

Respecto a la batería, esto depende mucho. El primer corte puede necesitar más tiempo que los siguientes, pero una vez se instaló la costumbre, cada vez corta menos y necesita depender menos de la batería. Puede pasar, tranquilamente, cuatro horas o más, sin que nos enteremos de que está cortando. No solo porque es completamente independiente, también es sorprendentemente silencioso. Un gran punto a favor, ya que podemos estar en el jardín sin problema mientras está cortando y no habrá que levantar la voz.

Los árboles y los muebles los detecta automáticamente, no hubo problema con esto. Excepto zonas muy inclinadas o embarradas por la lluvia, tiene muy buena adherencia y se comporta bien en los desniveles. Y no representa peligro para mascotas o niños pequeños… A menos que lo levanten del suelo o metan las manos por debajo de la superficie de corte.

Incluye tres modos de corte, el primer es el manual o en toda la superficie, básicamente es dejarle hacer su trabajo. La segunda opción es zonas definidas. Se pueden seleccionar hasta cinco, si queremos dejar una altura distinta y, finalmente, el corte puntual, para aquellas zonas de difícil acceso. Detalle interesante: la pantalla cuenta con un pin para evitar que alguien lo ponga en funcionamiento de forma accidental. O que lo utilicen si lo roban.

También incluye una tecla de Stop que detiene las cuchillas al instante. La estación de carga viene con unos tornillos para fijarla al suelo. Esta quizás sea una de las elecciones más complicadas: dónde ponerla. El “problema” es que tiene que estar en el interior de la zona delimitada para cortar. Y rara vez esta zona tiene cobertura para la lluvia. En nuestro caso contábamos con un pequeño tejado que sobresale y protege, pero no siempre es así. Construir una caseta no es efectivo. Quizás se podría configurar un área, de 20 cm. de ancho (la superficie de corte) y un metro de largo frente a la estación de carga, para que en esa sección no corte y poder ponerlo bajo techo.

Veredicto: en el rango de precio, no tiene competencia. Hay otros robots cortacésped mejores en algunos apartados, pero si tenemos un jardín para disfrutar, si no queremos perder tiempo, que se mantenga en buen estado y no queremos gastar mucho (o más bien, queremos gastar poco), el Robot Cortacésped Parkside PMRDA 20-Li, es la mejor opción.