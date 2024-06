Rusia convierte un T-72AMT capturado a Ucrania en un tanque que se controla como un dron FPV.

Los drones FPV -First Person View o Vista en Primera Persona- son una de las armas protagonistas en la guerra de Ucrania por su efectividad, bajo coste y sencillez de uso. Según han publicado medios rusos y puede verse en imágenes que circulan en medios sociales, el Ejército ruso ha decidido llevar su sistema de control a sus tanques. Rusia tiene planes para el despliegue de tanques controlados a distancia, RTKs por sus siglas en inglés, de desarrollo propio en Ucrania, pero se ha adelantado con la conversión de un T-72AMT capturado al Ejército de Ucrania que ahora puede controlarse a distancia y a través de un visor, como si fuera un dron FPV.

Existen precedentes del uso de tanques controlados remotamente en operaciones de limpieza de minas, que es el uso más probable que podría tener. Pero otra opción es que sea empleado como un tanque para cargar contra la línea de frente. Según recoge el medio Army Recognition, el T-72AMT ucraniano ha sido designado como Vasya y se ha adelantado a la incorporación de otros vehículos no tripulados como el Uran-9, un vehículo semiautónomo diseñado para misiones de reconocimiento y fuego de apoyo usado en Siria pero que ha presentado problemas y está siendo mejorado, y el Sturm, un tanque controlado a distancia y construido sobre el chasis del tanque T-72B3, que Rusia quiere llevar a Ucrania. El vídeo ha sido grabado en la ciudad ucraniana de Zaporiyia, donde se encuentra la mayor central nuclear de Europa y que permanece bajo control ruso desde poco después del inicio de la invasión.

El vídeo comienza con la vista del interior del tanque. Entonces la cámara retrocede para mostrar que se trata de una pantalla en un casco al estilo de uno para realidad virtual o aumentada. Se puede ver también a un soldado, sin el visor, usando un controlador para desplazar el tanque que está a unos metros y también como gira la torreta y apunta. En otro momento del vídeo son dos los soldados que controlan, de nuevo con el visor, el T-72AMT. Presumiblemente, uno se ocupa del movimiento de la máquina y el otro del sistema de armas.

Las imágenes no aclaran el propósito final que tendrá Vasya. Una de las preocupaciones del Ejército ruso es limpiar los campos de las minas sembradas para frenar su avance. Rusia ha utilizado los llamados 'tanques tortuga' para este fin. En el primer caso que trascendió del uso de estos tanques con protecciones modificadas el pasado abril, aparecía con un arado de minas, mientras que una variante más reciente ostentaba un rodillo de minas de la serie KMT.

Sin embargo y a pesar de su protección mejorada, estos tanques tortuga han demostrado ser vulnerables a los drones FPV. Un tanque modificado como el Vasya permitiría realizar operaciones de limpieza de minas sin poner en peligro las vidas de los soldados.

