Tecnostalgia, el regreso de los clásicos de los años 1980

Para muchos, sobre todo los que tienen más de 40 años, los años 1980 fueron una época dorada. Íbamos por la calle con walkman, jugábamos con una consolas cuyos pixeles eran del tamaño de un móvil, algunos tenían una Polaroid, los más afortunados tenían una colección de vinilos y hasta podíamos conocer a alguien que tuviera una Leica…que tomara imágenes gracias a un carrete con un límite de 36 fotografías. ¿Todo tiempo pasado fue mejor? Puede que algunos tengamos lo que se llama Tecnostalgia…

Entre todos los productos icónicos de aquellos años, hay tres que aún mantienen su calidad y espíritu y han logrado adaptarse a los tiempos actuales: las consolas, los tocadiscos y las cámaras analógicas. Y los tres tienen sus mejores ejemplos.

Tocadiscos

Un clásico actualizado Audio Technica Audio Technica

El AT-LP120XBT-USB es una vuelta de tuerca al clásico de Audio Technica, solo que en este caso le suma el USB. Cuenta con un motor de accionamiento directo de alto rendimiento, control de tono y una preamplificador fonográfico conmutable integrado. Permite convertir los vinilos en archivos digitales. También cuenta con conectividad inalámbrica aptX Bluetooth, para escuchar música en los auriculares sin depender de cables. Es fácil de configurar, pero lo más interesante de este tocadiscos es que la cápsula, donde se aloja la aguja que recorre los surcos del vinilo, fue hecha a mano, en Japón, por la misma persona que viene haciendo, una a una, todas estas cápsulas desde hace décadas.

Consola

La máquina del tiempo de Nintendo Nintendo Nintendo

La Nintendo Classic Mini es una réplica de la NES o Nintendo Entertainment System, la consola que lo cambió todo para la compañía japonesa. Fue la primera consola de hogar de la compañía y el lugar de nacimiento para Super Mario, The Legend of Zelda y Metroid tal como los conocemos hoy. La Classic Mini conserva los clásicos colores (rojo y gris) y la franja negra se ha hecho. A esto, de forma muy acertada, le suma una biblioteca de 30 juegos con todos los clásicos que podríamos esperar: Castlevania, Kirby's Adventure, The Legend of Zelda, Mega Man 2, Metroid, Super Mario Bros. 3. Eso sí, para quienes no estén acostumbrados, puede resultar algo frustrante el mecanismo de los controles, aunque el estilo “pixel-art de 8 bits” seguramente compense por todos los posibles problemas.

Cámara

Un obra de arte para diseñar la luz Leica Leica

Sí, ha vuelto la cámara con carrete y sí ha regresado la Leica M6, probablemente la cámara más icónica de todos los tiempos. Entre 1984 y 2002, Leica fabricó manualmente casi 175.000 unidades de este modelo que hoy se buscan por todas partes como verdaderos tesoros. Pero durante dos décadas su producción se detuvo y fuimos muchos quienes las echamos de menos por su altísima calidad. Con la nueva edición de la legendaria cámara Leica le da la oportunidad a varias generaciones que solo escucharon hablar de ellas o apenas vieron sus frutos, sus fotografías. Pero quizás le suenen algunos nombres como… que la tenían como su herramienta de trabajo. La Leica M6 de 2022 se basa en una versión moderna del telémetro Leica M con un aumento de 0,72x. Además, todas sus superficies ópticas están ahora recubiertas y, por tanto, son menos sensibles a la luz parásita. El medidor de luz de la última M6 muestra ahora la exposición correcta a través de un punto rojo, además de los dos símbolos de flecha utilizados originalmente.

Está equipada con un indicador de advertencia de batería y la tapa superior también ha sido rediseñada. El exposímetro de la M6 mide la luz a través de una zona iluminada en el obturador de tela de control mecánico. Al igual que la original de 1984, la nueva edición de la M6 también está adornada con el clásico logotipo rojo de Leitz. Fabricada a mano en Alemania, está disponible en todo el mundo ahora.